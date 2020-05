Koronavírus-járvány

Többmilliárdos bevételkieséssel számolnak a vidéki nagyvárosok

Több milliárd forintos bevételkieséssel számolnak a koronavírus-járvány miatt a vidéki városok az idén, a tartalékok ellenére módosítaniuk kell ez évi költségvetésüket. Az önkormányzatok arra számítanak, hogy az áthúzódó hatás miatt a következmények a jövő évre is kihatnak.



Debrecennek várhatóan 3,65 milliárd forint veszteséget jelent a járványhelyzet, eddig 1,047 milliárd forintot költöttek védekezésre és a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére.



A város költségvetésén 3 milliárd forintos kiigazítást látnak szükségesnek, elhúzódó válság esetén ez a szám növekedhet - közölte az önkormányzat sajtószolgálata az MTI-vel.



A nehéz helyzetbe került családok, magánszemélyek támogatására 20 millió forinttal létrehozott segélyalapba befizetett összeg elérte a 120 millió forintot. Az önkormányzati ingatlanok bérlői eddig mintegy 215 millió forint bérletidíj-kedvezményt kaptak, a szociális szolgálat naponta 415 idős embernek segít az ellátásban, a karitatív testület 400 önkéntese 1108 családnak vitt 1200 tartós élelmiszerekből álló csomagot, és segítségükkel 130 rászoruló fiatal jutott a tanuláshoz laptophoz. A járványhelyzet kihirdetése óta több mint 40 millió forintot fordított a szociális szolgálat önkormányzati forrásból a védekezésre, az intézmények védőfelszereléssel ellátására 57,7 milliót költöttek, a gépjárműadó átadása miatti bevételkiesés pedig eléri a 710 millió forintot.



Zalaegerszegen az idén 1,5-2 milliárd forintos kieséssel számolnak, ami az áthúzódó hatás miatt valószínűleg 2021-re is érvényes lesz - közölte Balaicz Zoltán polgármester a közösségi oldalán. Részletezése szerint akár milliárdos kiesést is jelenthet a helyi iparűzési adóból és az építményadóból elmaradó bevétel, mintegy félmilliárd forint pedig a gépjárműadó, az idegenforgalmi adó és az ingyenes parkolás miatti bevételkiesés. Töröltek minden rendezvényt, fesztivált, leállították az önkormányzati forrásból tervezett felújításokat, fejlesztéseket, és jelentősen beszűkültek vagy megszűntek a civil, sport- és kulturális szervezetek támogatásai.

Szekszárdon idén egymilliárd forintot meghaladó bevételkiesés várható az önkormányzat költségvetésében - mondta Ács Rezső polgármester. A közterület-használati díjak, a parkolási díj elmaradása mellett a gépjárműadó és az iparűzési adó is jelentősen csökken. A tolnai megyeszékhelyen, amelynek idei 22 milliárd forintos költségvetésében 7 milliárd forint a működési keret, a halasztható intézményi és városüzemeltetési beruházásokat a veszélyhelyzet végéig felfüggesztették.



A szombathelyi városvezetés a becslések szerint csaknem 500 millió forint bevételkieséssel számol a koronavírus-járvány kapcsán - közölte az MTI-vel az önkormányzat kommunikációs vezetője. Kéner Balázs felsorolása szerint a gépjárműadó elvonása 285 millió forint, az idegenforgalmi adó beszedésének felfüggesztése 27 millió forint, a parkolóbevétel kiesése 132 millió forint, az intézményi működési bevételkiesés 40 millió forint, a bérlemények díjbevétele 10 millió forint, a közterület-használat ingyenessé tétele pedig 4 millió forint bevételkiesést jelent.



Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András online fogadóóráján a napokban azt mondta, hogy rendkívül magas, akár a kilencmilliárd forintot is elérő bevételkieséssel számol az idei évre az önkormányzat. Ennek a legnagyobb tétele az iparűzési adóból származó bevétel drasztikus visszaesése, de jelentős az intézményi bevételkiesés, a gépjárműadó elvétele, az idegenforgalmi adó, a bérleti díjak, a helyi közösségi közlekedésben lecsökkent utasszám, illetve az ingyenes parkolás miatti bevételek elmaradása. A városvezető jelezte, hogy jelentős tartalékokkal fogadták el az idei költségvetést, de még ennél is jóval nagyobb mértékben csökkennek a város bevételei, ezért május végén szükség lesz a költségvetés jelentős módosítására.



Miskolc több mint 7 milliárd forint bevételkieséssel számol erre az évre, a város költségvetését újra kell tervezni. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a járvány elleni védekezésre várhatóan több mint 580 millió forintot kell költeniük, a város a gépjárműadó elvonása miatt 450 millió forinttól esett el, az idegenforgalmi adót tekintve 150 milliós, az iparűzési adó terén 2,5 milliárdos mínusszal kell kalkulálni. A parkolás ingyenessé tétele miatt várhatóan 300 millió forinttal kevesebb folyik be. Csak a diósgyőri vár esetében az elmaradt bevétel 100 millió forint, a fürdők jegybevétel-kiesése 895 millió, a Vadasparké 84 millió forint. A tömegközlekedés esetében 900 millió, a kulturális szervezeteknél 860 millió, a bérleményszolgáltatás terén pedig 400 millió forint a várható bevételkiesés.

A balatoni, főként a Balaton-parti önkormányzatoknál 10-40 százalékos a költségvetési "lyuk", folyamatos a költségvetések újratervezése, fejlesztések állnak le, programok maradnak el - mondta Lombár Gábor, az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke, Balatonfenyves polgármestere. Arról is beszámolt, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége útmutatásával kérdőívet küldtek szét a BSZ tagságának, amelyben felmérik, milyen helyzetbe kerültek az üdülőrégió önkormányzatai.