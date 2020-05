Környezetszennyezés

Április végéig 745 tonna illegálisan lerakott hulladékot szállított el a MÁV

A MÁV április végéig országszerte 745 tonnányi - a fővárosi vasúti területekről megközelítőleg 480 tonna, a vidékiekről pedig 265 tonna - jogszerűtlenül elhelyezett hulladékot szállíttatott el, amire eddig több mint 38 millió forintot fordított - közölte a MÁV kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint tavaly országszerte összesen 3168 tonna, nem vasúti technológiából keletkező hulladékot szállítottak és helyeztek el ellenőrzött körülmények között.



A vasúttársaság illegálisan lerakott szeméthalmok felszámolására indított programja keretében rendszeresen gondoskodik a MÁV pályahálózatát és területét csúfító, jellemzően építési-bontási és lakossági hulladék elszállításáról. A járványhelyzet miatt a megszokottnál kicsit lassabban haladnak a munkálatok, azonban továbbra is folytatódnak az elszállítások - írták.



A szennyezett területek felmérését folyamatosan végzi a vasúttársaság. Májusban Szolnokon a Medve, Oroszlán, Tigris és Párduc utca, Mezőkövesden a vasúti átjáró környezetének, Baján és Csongrádon a vasútállomás, valamint több budapesti terület megtisztítását ütemezték be.



A MÁV számára országos szinten nagy problémát jelent, hogy a vasúti területek közelében, a nyílt pályán több helyen illegális szemétlerakók létesülnek. Az így elhelyezett hulladék nem a MÁV tevékenységéből származik, az érintett helyszíneken a lakossági, kommunális hulladékon kívül használt műszaki cikkek, építési törmelék, zöldhulladék halmozódik fel.



A legtöbb ilyen területen a rendszeres takarítás és szemétszedés ellenére néhány napon belül újra ugyanaz a látvány fogadja az arra járókat - közölte a cég.



A vasúttársaság a helyzet hosszú távú megoldása érdekében egyeztetéseket folytat a leginkább érintett önkormányzatokkal is, és ezzel párhuzamosan egy munkacsoport azon dolgozik, hogyan lehet javítani a tiltott helyen hagyott hulladékok elleni küzdelem hatékonyságát.