Koronavírus-járvány

Nem hibázott a leváltott székesfehérvári kórház-főigazgató - állítja a belső vizsgálat

Nem a székesfehérvári Szent György Kórház egy hónapja leváltott főigazgatója követte el azt a mulasztást, amelyre hivatkozva leváltotta őt az emberi erőforrások minisztere – állapította meg a hvg.hu információi szerint az intézményben lezajlott belső vizsgálat. A vizsgálatot az új főigazgató, Bucsi László indította, aki hétfőn megerősítette értesüléseiket.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) tájékoztatása szerint a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos súlyos mulasztás miatt váltották le a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját.



A leváltott főigazgató a Fejér Megyei Hírlapnak küldött közleményében úgy fogalmazott: "az adatszolgáltatás tényszerű adatokat közölt, telefonon pontos és naprakész adatokat szolgáltatott az intézmény, az elektronikus adatszolgáltatás egy esetben valóban csúszott", emiatt szüntették meg a munkaviszonyát. Ezt azonban adminisztrációs feladatnak és nem főigazgatói hatáskörnek nevezte és azt írta: jogi lépéseket tesz. Ő főigazgatóként a kollektíva többi tagjával "a nap minden órájában a betegellátást szervezte, gyógyított, szűrt, és minden idegszálával a járványügyi helyzet megoldására koncentrált.



Április 15-én, a korábbi főigazgató búcsúztatóján Bucsi László amúgy azzal indokolta a belső vizsgálat elindítását, hogy Csernavölgyi István felállításának története "nem kerek”, majd azt is hozzátette, hogy ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a menesztett igazgató „tiszta”, akkor azt Csernavölgyi István „mellékelheti a további folyamatához, amit indít", és ha ez a rehabilitációjával végződik, akkor ő abban a pillanatban, amikor ezt elődje megkapja, feláll a székéből, és olyan gyorsan távozik, amilyen gyorsan érkezett.



A kérdésre, hogy ezt az ígéretét továbbra is tartja-e, a hvg.hu-nak Bucsi László azt írta:

Én eddigi életemben az ígéreteimet mindig betartottam, most sem lesz másként.



A dossziét azonban – mint írta – akkor lehet majd újranyitni, miután a volt főigazgató munkajogi pere lezárult.



Ez a per pedig elindulhat: Csernavölgyi István már a leváltását megerősítő nyilatkozatában utalt rá, hogy az igazság védelmében megteszi a szükséges jogi lépéseket.