Koronavírus-járvány

Visszatért az élet a szegedi rakpartra: állnak a szeméthegyek

A nyárias időjárás, a friss levegő, valamint a kijárási korlátozások enyhítése minden bizonnyal csábítóan hat a legtöbb szegedi lakosra. Nem csoda, hogy a péntek estét békeidőket idéző körülmények közt, alkoholmámorba merülve töltötték jó néhányan a Huszár Mátyás rakparton. Ennek jelei szombat reggelre is láthatóak maradtak - számolt be az esetről a Szegedma.hu hírportál.



A fotót elnézve nehezen lehet elképzelni, hogy a szeméthalom felelősei betartották volna az egymás közt javasolt távolságot.



A felelőtlen mulatozók egyébként rendszeresen teleszemetelik a rakpartot, pedig a közvetlen közelben több szemetes is fellelhető. Úgy tűnik, a tivornyázók a veszélyhelyzet alatt is megőrizték "jó" szokásukat.

Forrás: szegedma.hu