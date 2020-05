Koronavírus

Ezen a hétvégén már látogatható a Margitsziget és az Óbudai-sziget

Ezen a hétvégén már nyitva lesz a Margitsziget és az Óbudai-sziget - jelentette be Budapest főpolgármestere pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.



Karácsony Gergely arra kérte a szabadba vágyókat, hogy figyeljenek a távolságtartásra, elkerülve a tömegeket ezeken a helyeken is.



A főpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy Budapesten rengeteg a zöld hely, ahol jó levegőn lehet lenni.



A Főpolgármesteri Hivatal pénteki közleményében tudatta, arra kérik a budapestieket, hogy - bár hétvégén újra látogatható lesz a Margitsziget, az Óbudai-sziget, és több más népszerű zöldterületet, parkot is megnyitnak - elsősorban ne a sűrűn látogatott, frekventált zöldterületekre szervezzenek szabadidős programot, hanem a lakókörnyezetükhöz közeli, eddig kevésbé ismert kirándulóhelyeket, parkokat fedezzék fel. Ne tömegesen használják a parkokat és zöldfelületeket, ha úgy érzékelik, sokan vannak, inkább keressenek másik helyszínt - kérték.



Budapesten csaknem 860 hektárnyi természetvédelmi terület és számos kevésbé használt zöldfelület van, ahol a tömeget elkerülve is lehet a távolságtartás járványügyi szabályait betartva sétálni vagy sportolni - írták.



A járvány idején is látogatható budapesti kirándulóhelyek térképes listája elérhető itt.



A közleményben felhívták a figyelmet: a parkok, kirándulóhelyek látogatásakor továbbra is be kell tartani az alapvető szabályokat, mint például azt, hogy, ha betegnek érezzük magunkat, ne menjünk ki a közterekre, parkokba.



A XII. kerületi önkormányzat az MTI megkeresésére közölte, hogy ezen a hétvégén még nem változnak a jelenleg érvényben lévő rendelkezések a Hegyvidéken - így a népszerű kirándulóhelyen, Normafán sem.



A III. kerületi önkormányzat a honlapján azt közölte, hogy a Római-parton közterület-használati korlátozásra a felhatalmazó kormányrendelet megszületése után is van mód. A területen részleges korlátozást tartanak szükségesnek - írták.



A hétvégén a vidéki településeken - óvatosságra intve, az egészségügyi szabályok betartását kérve - jelentősen enyhítik a koronavírus-járvány miatt bevezetett szabályokat. Pest megyére és Budapestre azonban továbbra is érvényesek a kijárási korlátozások.