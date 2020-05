Koronavírus

Újra megnyitja kapuit a pécsi állatkert

Ismét megnyitja kapuit a koronavírus-járvány miatt csaknem két hónappal ezelőtt bezárt pécsi állatkert szombattól - tájékoztatta az intézmény igazgatója az MTI-t.



Siptár Dávid elmondta, hogy a bizonyos megkötések mellett újranyíló parkban a téli időszak felújításokkal, illetve fejlesztésekkel telt, így számos újdonságokkal lehet találkozhatnak majd a látogatók a mecseki létesítményben.



Elkészült egyebek mellett a fókák - szaporítás szempontjából is fontos - sós vízzel töltött elkülönítő medencéje, de létrejött egy, a korábbinál lényegesen nagyobb röpde a papagájok és más madarak számára is.



A korlátozó intézkedések következtében az állatkertben egyszerre négyszáz látogatót engednek be, tőlük azt kérik, ne érjenek a felületekhez, tartsanak egymástól másfél méteres védőtávolságot, s a parkot csak maszkban vagy az arc eltakarása mellett látogassák, míg a mosdókban egyszerre egy ember lehet.



A megkötések érintik az akvárium-terrárium felső szintjét, a csimpánzházat és az oroszlánházat, azok ugyanis zárva tartanak, míg a krokodilházban és az állatsimogatóban egyszerre hatan tartózkodhatnak és a vízilóházban is kötelező haladási irányt jelölt ki az állatkert.



A parkba szombattól a teljes árú belépőkből 5-10 százalékos kedvezményt biztosítva várják a látogatókat kilenctől este hétig, hétköznapokon pedig délután ötig.



Siptár Dávid a következő időszakot illetően jelezte: az állatkert fennállásának hatvanadik évfordulójára egész éves, gazdag programcsomaggal készültek. Bár a tervezett események nagy részét - a veszélyhelyzet miatt elrendelt bezárás és a mostani korlátozások következtében - már egészen biztos, hogy nem tudják megvalósítani, a nyár második felében különleges, megemlékező programokat szeretnének tartani.



Hozzátette: a szombati újranyitást követő hetek, hónapok pénzügyi eredményei határozzák meg azt is, hogy az új állatok bemutatásával kapcsolatos előzetes terveiket meg tudják-e valósítani.



Beszámolt róla: az intézménynek komoly, nagyjából ötvenmillió forintos kiesést okozott, hogy csaknem két hónapon át nem fogadhatott látogatókat, s így mintegy 30 ezer belépés hiúsult meg. Éves szinten Siptár Dávid szerint azzal is elégedettek lehetnek, ha a tavalyi 153 ezer helyett 100 ezren megfordulnak az állatkertben.



A pécsi önkormányzat tulajdonában lévő állatkert bezárását március 14-én rendelte el Péterffy Attila polgármester. Az intézmény néhány héttel később kérte a látogatókat és a vadasparkkal szimpatizálókat adományozásra, hogy az "állatok ellátását akadálytalanul tudják folytatni, illetve dolgozók közül senkinek ne kerüljön veszélybe a megélhetése" - jelezték március végi közleményükben.

Az 1960-ban, társadalmi munkában megépített mecseki létesítményt 2016-ra csaknem kétmilliárd forintból, javarészt fejlesztési forrásból teljes egészében átépítették, ennek következtében az utóbbi években egyre több látogatót fogadott a park. A 4,5 hektáron elterülő, több mint háromszáz faj csaknem másfélezer egyedét bemutató pécsi állatkertbe tavaly a vendégeket távol tartó esős időszakok és nyári forró napok ellenére is több mint 153 ezer látogató váltott jegyet, ami kiemelkedő eredmény volt a park hat évtizedes történetében.