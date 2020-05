Koronavírus

Szijjártó: újabb 120 magyart hoznak haza

Csütörtökön landol Budapesten az a repülőgép, amellyel 120 magyar hoznak haza, elsősorban Észak-Amerikából - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek.



A tárcavezető kifejtette: már három hónapja zajlik "Magyarország történetének legnagyobb hazatérési akciója". A világ 116 országából eddig 9529 magyar embert hoztak haza és még mindig szervezik 624 magyar hazatérését - közölte.



Kiemelte: csütörtökön landol Budapesten a harmadik olyan mentesítő repülőjárat, amellyel Észak-Amerikából hozzák haza a magyarokat. Ezúttal New Yorkból, Miamiból, Torontóból és hazafelé útközben Reykjavíkból vettek fel utasokat, összesen 120-at.



Megjegyezte: a közép-európai együttműködés keretében hazahoznak 21 szlovák, 4 cseh, 4 szlovén és 2 osztrák állampolgárt is.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: az elkövetkezendő időszakban is dolgoznak azon, hogy a külföldön rekedt magyarokat hazahozzák, mindaddig, amíg a nemzetközi polgári repülésre vonatkozó korlátozó intézkedések érvényben vannak.