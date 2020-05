Koronavírus-járvány

Pénteken kinyit a szegedi egyetemi füvészkert

Több mint másfél hónap után pénteken újra kinyit a Szegedi Tudományegyetem füvészkertje, ahol a különleges növények tavaszi pompájával várják a vendégeket - közölte Németh Anikó igazgató.



A szakember elmondta, bár a hagymások virágzásáról lemaradt a nagyközönség, a cserjék között még sok virágba borulva látható, és az egynyári virágok ültetését is elkezdték.



A sziklakert talán ilyenkor a legszebb, számtalan színben tündököl, üdék a japán juharok, és az indiai lótuszok első levelei is megjelentek az arborétum tavának vízén.



Bár az elmúlt hetekben nem fogadtak látogatókat, a milliárdos vagyont érő növénygyűjteményt nem lehet gondozás nélkül hagyni, munkatársaival folyamatosan dolgoztak, így a gyógynövény és fűszerkertet is felújították.



A látogatóknak figyelembe kell venniük a járványügyi előírásokat, az egy háztartásban élőket leszámítva kötelező a másfél méteres védőtávolság betartása. Egyelőre nem látogathatók a füvészkert üvegházai, a lepkekert, és szünetelnek a foglalkozások, az oktatási programok, valamint a kültéri rendezvények is.