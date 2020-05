Koronavírus

Nyitnak a piacok és vásárok vidéken, helyenként változnak a vásárlási korlátozások

Több vidéki településen a héten újranyitnak a piacok és vásárok, helyenként változik a 65 éven felüliek számára meghatározott vásárlási idő. Az arc eltakarása mindenki számára kötelező. 2020.05.06 16:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Győr-Moson-Sopron megyében, a soproni piacon szerdától ismét minden árucikket lehet értékesíteni, rendes nyitvatartás mellett. Reggel kilenc és dél között továbbra is csak a 65 év felettiek vásárolhatnak, emellett mindenkinek kötelező maszkot viselnie, az eladóknak gumikesztyűt is hordaniuk kell.



A vasi megyeszékhelyen, Szombathelyen a biztonsági előírások betartása - maszk viselése és másfél méteres távolság megtartása - mellett a 65 év alattiak ismét létszámkorlátozás nélkül vásárolhatnak a szombathelyi piacon, az idősek viszont a számukra fenntartott idősávban, 8 és 10 óra között, továbbra is csak százan tartózkodhatnak egyidejűleg a vásárcsarnok épületében - közölte hivatalos közösségi oldalán Nemény András polgármester.



Baranyában, Pécsett vasárnap nyit ki a vásártér az árusokra és a vásárlókra egyaránt vonatkozó korlátozásokkal. Egyebek mellett az árusok csak védőmaszkban árusíthatnak, a vásárlók pedig csak maszkban vagy az arcukat eltakarva léphetnek be a területre - közölte Péterffy Attila polgármester.



A somogyi megyeszékhelyen, Kaposváron szintén vasárnap nyit újra a vásár. A Kaposvár Most.hu hírportál közlése szerint a területen kötelező lesz a szájmaszk viselése, valamint a másfél-két méteres távolság betartása a vásárlók között.



Zala megyében, a nagykanizsai élelmiszerpiacon megszűnt a "látogatási idősáv", vagyis mindenki korlátozás nélkül keresheti fel a piacot - közölte közösségi oldalán Balogh László polgármester. Vasárnaponként is újra nyitva tart a vásárcsarnok élelmiszerpiaca, és ismét lesz bolhapiac.



Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolcon a hétvégén a használt és új termékeket árusító Zsarnai piac is megnyílik - közölte a polgármesteri hivatal. A szombaton és vasárnap 6 és 14 óra között nyitva tartó piac területén egyidejűleg legfeljebb ötszázan tartózkodhatnak. Az arc eltakarása a szájmaszk mind az árusoknak, mind pedig a vásárlóknak kötelező.



A Nógrád megyei Balassagyarmaton pénteken nyitják meg a városháza előtti helyi termelői piacot. A városi piac 65 év felettiek részére fenntartott idősávjáról a városlakók szavazhatnak, az időkorlát május 11-től lép életbe - közölte Csach Gábor polgármester.



A csongrádi megyeszékhelyen, Szegeden, a Mars téri piacon hétfőtől megváltoznak az idősávok, a 65 év felettiek ezentúl 10 és 12 óra között vásárolhatnak - tájékoztatott a Szegedi Városkép és Piac Kft.