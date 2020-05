Koronavírus

Újra várják a látogatókat a magyar nemzeti parkok szabadtéri ökoturisztikai helyszínei és kültéri programjai

A különleges helyzetre vonatkozó együttélési szabályok és higiéniai elvárások betartása természetesen továbbra is kiemelt fontosságú mindenki számára. 2020.05.06 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nemzeti parkok bizonyos szabadtéri bemutatóhelyei - Budapest és Pest megye kivételével - a 2020. május 4-én életbe lépett védelmi intézkedések által megszabott keretek között megnyithatnak - közölte az Agrárminisztérium (AM) szerdán az MTI-vel.



Közleményükben azt írták, hogy ismét fogadhatják a látogatókat a nemzeti parki igazgatóságok kezelésében lévő kültéri kiállítóhelyek, szabadtéri bemutatóterek, emellett állatparkjaikban is újra várják a négy fal közül kiszakadni vágyókat. Az érkezők számára szabadtéri szakvezetéseket tartanak, vendéglátóhelyeik is részben újra kinyitnak.



A különleges helyzetre vonatkozó együttélési szabályok és higiéniai elvárások betartása természetesen továbbra is kiemelt fontosságú mindenki számára. E tekintetben továbbra is kérik az emberek szíves megértését és együttműködését, emellett a nemzeti parkok munkatársai is mindent megtesznek a gondtalan pihenés és minőségi időtöltés biztosítása érdekében - tették hozzá.



A szaktárca javasolja, hogy az érdeklődők a nemzeti parkok egyedi látványosságairól, programjairól, szabadon látogatható tanösvényeiről, túraútvonalairól előzetesen tájékozódjanak a nemzeti park igazgatóságok központi elérhetőségein, weboldalain.