Koronavírus-járvány

Emelkedett az államtitkárok fizetése

Mint ismert, a törvényi előírásoknak megfelelően idén 11,4 százalékkal emelkedett a parlamenti képviselők fizetése. Az emelési kötelezettséget egy 2018-as törvénymódosítással rögzítették. Azonban a képviselők 11,4 százalékos fizetésemelése is csak addig hat megdöbbentőnek, amíg meg nem ismerjük az államtitkárok fizetésének változását. A koronavírus-járvány ugyan elsodorta az információt, de március végén több kormánytag javadalmazásának adatait is közzétették a kormány honlapján – szúrta ki az Mfor.



Annak a tisztségviselőnek ugyanis, aki csak államtitkári posztot tölt be az állami vezetésben, bruttó 1 296 300 forintról 1 750 000 forintra ugrott a fizetése. Az emelkedés mértéke 35 százalék, melyet a képviselőkkel ellentétben már év elején érvényesítettek a fizetésekben.



Vannak azokban olyan államtitkárok az atv.hu szerint, akik a parlamenti patkóban is helyet foglalnak, mint például Dömötör Csaba, Bodó Sándor vagy Cseresnyés Péter. Ők és a hozzájuk hasonló állami vezetők nem voltak ilyen szerencsések, mivel nekik "csak" a képviselői alapbér emelkedésével kell beérniük. Ez 997 ezer forintról 1 103 400 forintra nőtt márciustól, mellé változatlan összegű államtitkári fizetést vehetnek fel, vagyis a bruttó 1 296 300 forintot. Mindenesetre havi összkeresetük így 2 399 700 forintra emelkedett márciustól.



Hasonló a helyzet a miniszteri fizetésekkel, annak összege maradt bruttó 1 979 400 forint. Viszont néhány miniszter az államtitkárokhoz hasonlóan a parlamentben is tevékenykedik, mint például - a teljesség igénye nélkül - Varga Mihály, Gulyás Gergely, Rogán Antal vagy Szijjártó Péter. Ők az alapjuttatás emelkedésével márciustól bruttó 3 082 800 forintért végzik a munkájukat.



Ugyanakkor a miniszterek közül is kiemelkedik egy, mégpedig Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter. Ezért a feladatért ugyanis 5 millió fizetést kap, ami nem változott, a képviselői alapilletmény emelkedésének köszönhetően havi bruttó 6 103 400 forint szerepelhet egy összesített bérlapon.



Egy dolog azonban nem derült ki egyelőre. Bár az Orbán Viktor javadalmazását ismertető dokumentum február 29-i dátummal került fel a kormány honlapjára, az idei állapotra vonatkozó adatot még nem tartalmazott. Ami biztos, hogy tavaly március elsejétől a korábbihoz képest 50 forinttal, 1 507 350 forintra csökkent a miniszterelnöki fizetése.



Plusz adalék, hogy a dokumentumok alapján tavaly év végén, egészen pontosan december közepén az állami vezetők vadiúj autókat is kaptak. A korábbi, jellemzően 2014-es Skoda Octaviákat 2019-es évjáratú Skoda Kodiaq-ra cserélték le a legtöbb esetben, néhányan azonban maradtak a megszokott Octavia legújabb modelljénél.