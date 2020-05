Koronavírus

Menczer: továbbra is cél az elegendő védőfelszerelés biztosítása

A járvány elleni védekezés kezdete óta mintegy 100 millió maszk és 56 millió egyéb védőfelszerelés - például kesztyű, overall - érkezett Magyarországra. 2020.05.05 09:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány második szakaszában is az a cél, hogy minden pillanatban legyen elegendő egészségügyi védőfelszerelés a "frontvonalban" dolgozóknak - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.



Menczer Tamás elmondta: a járvány elleni védekezés kezdete óta mintegy 100 millió maszk és 56 millió egyéb védőfelszerelés - például kesztyű, overall - érkezett Magyarországra. Az eszközök beszerzése folyamatos, mert jelenleg nincs vakcina a vírus ellen, tehát hosszú védekezésre kell készülni - tette hozzá.



Ismertette, hogy a védőfelszerelésekért verseny folyik, azokért az egész világ Kínában áll sorban. A kínai vezetők értékelik, hogy Magyarország fair, kiegyensúlyozott külpolitikát folytat, és nem avatkozik bele a belügyekbe, ezért többször is biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják a magyar eszközbeszerzést - emelte ki.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy a járvány utáni világgazdasági versenybe Magyarország jó esélyekkel száll majd be, jó kiindulási alapról indul, mivel tavaly a magyar gazdasági növekedés volt a legjobb az Európai Unióban.



Az Orbán-kormány 2010-ben egy válsággal már megküzdött: több mint 850 ezer munkahelyet teremtett, így a járvány előtt már több mint 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon - mondta. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy segítse a munkahelyek megőrzését, és annyi munkahelyet teremtsen, ahány a járvány miatt megszűnik, mert az ellenzékkel szemben a kormány politikája az, hogy az embereknek nem segélyt, hanem munkát kell adni.



Menczer Tamás a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában úgy vélekedett: az ellenzéki politikusok időről időre támadják a védekezésben dolgozókat, pedig a járvány idején összefogásra lenne szükség, de a támadások ezt ellehetetlenítik.



A védőfelszerelésekkel kapcsolatban kitért arra: a lehető legjobb minőségű termékek beszerzésére törekednek; minden védőfelszerelés megfelel az uniós szabványnak, CE minősítéssel rendelkezik, és használható a védekezés során.