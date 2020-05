Koronavírus

Fokozatosan nyitnak a vidéki települések

Hétfőtől fokozatosan "nyitnak" a vidéki települések, élve a Budapesten és Pest megyén kívüli enyhébb szabályozás adta lehetőségekkel. A koronavírus-járványban felfüggesztett szakrendelések telefonos előjegyzéssel vehetők újra igénybe.



Debrecen utcáin lényegesen többen voltak hétfőn, mint a korábbi napokban, nőtt a kerékpárosok száma is - tapasztalta az MTI tudósítója. A Nagyerdő parkerdei része még le van zárva, a stadion és az állatkert környékén sok fiatalt és gyerekes családot lehetett látni. Elkezdtek benépesülni az éttermek, kávézók teraszai is.



Nyíregyházán ezen a héten megnyithat a Tokaji úti nagypiac; az összes piacon kötelező a maszk vagy az arcot eltakaró kendő viselése, az idősek továbbra is 10 és 12 óra között vásárolhatnak. Veszprémben is kötelező a szájmaszk viselése a piacokon, a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben. A játszóterek és a szabadtéri sportpályák fokozatosan nyílnak meg.



Szeged belvárosában a kávézók, cukrászdák teraszain sok vendég ült. Néhol plexiből készült kiadóablakon keresztül az eladótérből adják a kávét, a legtöbb helyen azonban pincér szolgál ki.



Szolnokon megnyitották a tiszaligeti teniszpályákat, május 9-étől fokozatosan a kültéri sportpályák és a játszóterek is látogathatók. Telefonos egyeztetés után, időpont kérésével újra felkereshetik a helyiek a háziorvosukat, gyermekorvosukat, fogorvosukat. A 65 év felettiek a piacokra továbbra is 8 és 10 óra között mehetnek.



Tiszafüreden várhatóan május közepén nyitják meg a játszótereket és a szabadtéri sportpályákat. A strand előreláthatólag júniustól lesz látogatható.



Miskolcon a vendéglátóhelyek esetében a közterület-használati engedély iránti kérelmet elektronikusan is be lehet nyújtani, nyolc napon belül elbírálják, és az engedélyt a benyújtás napjára visszamenőlegesen adják ki. A teraszok használata ingyenes.



Szombathelyen a közterületi teraszok növelésével segítik a vendéglátóhelyeket, amelyeknek a nagyobb terület után sem kell magasabb díjat fizetniük.



Kecskeméten új települési támogatási formát vezettek be. Ezt azok igényelhetik, akik március 11. és szeptember 30. között veszítették vagy veszítik el munkahelyüket. Három hónapon keresztül havi 20 ezer forintra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbért.



Kiskunfélegyházán keddtől nyitják a játszótereket és a szabadtéri sportpályákat. A városi strand előreláthatólag május 29-én nyit. Az újranyitott kerthelyiségek és teraszok után szeptember 1-jéig nem kell közterület-használati díjat fizetni.

Szekszárdon hétfőn megnyitotta intézményeit a városi sportközpont az egyesületek előtt, amelyek zártkapus rendezvényeket tarthatnak. Május 9-től megnyílik a piac is, ahol 8 és 12 óra között csak a 65 évesnél idősebbek vásárolhatnak. Szeptember 30-áig nem kell fizetnie a közterület használatáért annak az étteremnek, amely most nyit teraszt. Több étterem már hétfőn megnyitotta a kerthelyiségét, mások csak hétvégén, szűkített menüvel várják a vendégeket.



Egerben újra kinyithatnak az éttermek teraszai, és a napokban megnyitják a strand szabadtéri részét, a stadiont, a felsővárosi sporttelepet, valamint a Bárány uszodát. Szerdától ismét használhatók lesznek a játszóterek, és szombattól a Dobó István Vármúzeum szabadtéri része is látogatható lesz.



Gyöngyösön már látogathatók a szabadtéri sportlétesítmények és játszóterek, a vendéglátóhelyek teraszai is megnyithatnak. A városi tömegközlekedést egyelőre nem indítják újra.



Kaposváron befejeződött a szájmaszkok kézbesítése, az önkormányzat minden háztartásba két ilyen védőeszközt juttatott el. Dolgoznak a helyi gazdaság újraindításán, kérdőíveken várják a vállalkozások javaslatait. A helyi autóbuszokon újra az elsőajtós felszállás van érvényben, hogy ellenőrizzék: az utasok eltakarják-e a szájukat és orrukat. Ismét lehet jegyet venni a sofőröknél, akiket elláttak védőfelszerelésekkel.



Nagykanizsán, a Kanizsa Dorottya Kórházban az újrainduló egészségügyi ellátás minden formája előjegyzéssel vehető igénybe. Az előjegyzett időpont előtt legalább 15 perccel kell érkezni, mert a sürgősségi betegellátó osztályon felállított előszűrésen mindenkinek részt kell vennie.



Sopronban a játszóterek hétfőtől ismét látogathatók a távolságtartás megtartása mellett.



Pécsen keddtől 9 és 11 óra között látogathatják a piacokat a 65 évnél idősebbek. Szerdától 5 és 15 óra között nyitva tart a központi vásárcsarnok szabadtéri része, majd május 11-től délután ötig bővítik a nyitvatartási időt és a belső terek is megnyílnak; az épületben egyszerre legfeljebb száz vásárló lehet. Keddtől a játszóterek és a parkok is használhatók, de a szülőknek maszkviselést javasolnak.



Szigetváron a játszóterek és sportpályák lezárását e héten még nem oldják fel, ahogy a fürdőét és a várét sem.



Békés megyében több helyen már hétfőn újranyitottak az éttermek kültéri részei, több vendéglátóegység a hétre tervezi a nyitást. Gyulán a közterületen létesített előkert, terasz után szeptemberig nem kell közterület-használati díjat fizetni. A játszótereket hétfőtől Gyulán és Békéscsabán ismét használhatják a gyerekek.



Balassagyarmaton a játszóterek, sportparkok és sportpályák nem egyesületi szervezésű használata május 18-áig még tilos. Megvárják, hogyan alakul a fertőzéshelyzet a következő két hétben, annak alapján döntenek a további enyhítésekről. A strandot várhatóan június 20-án nyitják meg.

Hétfőtől ismét jár a balatoni komp, de továbbra sem 40 percenként, hanem csak óránként, Szántód felől 7 és 19 óra között, Tihany felől pedig 7.15 és 19.15 között indulnak a járatok. Több balatoni településen lezárva maradnak strandok, de van, ahol megközelíthető a szezonon kívül közparkként működő szabadstrand.