A felsőoktatásban egyelőre vidéken is marad a távolléti oktatás

A vidéki felsőoktatási intézmények jó része egyelőre fenntartja a koronavírus-járvány miatt elrendelt távolléti oktatást, de vizsgálják a könnyítés lehetőségeit az oktatásban és a vizsgáztatásban is. 2020.05.04 18:19 MTI

Hétfőn Pest megye és a főváros kivételével megszűnt a járvány miatti kijárási korlátozás. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak látogatásáról a rektorok dönthetnek, de a kollégiumok látogatása tilos marad.



Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora azt közölte: mivel a kollégiumba nem költözhetnek vissza a diákok, egyelőre nem áll vissza az oktatás korábbi rendje az egyetemen, folytatódik a távolléti oktatás. Mint mondta, keresik a lehetőségét, hogy a vizsgákat hogyan tudják majd távolléti formában lebonyolítani, ugyanakkor tervezik a személyesen lebonyolítható vizsgák menetét is.



A Pécsi Tudományegyetem (PTE) operatív stábja kedden vizsgálja a könnyítések lehetőségeit az oktatásan és a vizsgáknál is, majd az intézkedésekre vonatkozóan a karokkal és a hallgatói önkormányzattal való egyeztetés után javaslatot tesz a rektornak - közölte az intézmény az MTI érdeklődésére. A PTE-n az államvizsgákat akkor tartják meg személyes jelenlét mellett, ha ezt a szak sajátosságai indokolják. Ezeken az államvizsgákon maximálisan ügyelnek a megfelelő távolságtartásra és a higiéniai szabályok szigorú betartására.



A Miskolci Egyetem rektora úgy döntött, hogy a távoktatás folytatódik ebben a szorgalmi időszakban és vizsgaidőszakban, hétfőn kiküldik az erről szóló értesítéseket - közölte a rektori hivatal.



A Gál Ferenc Főiskola valamennyi karán és képzési telephelyein (Szegeden, Gyulán, Békéscsabán, Szarvason és Budapesten) marad a távolléti oktatás márciusban bevezetett rendje, a hallgatók a második félévi vizsgaidőszak végéig nem látogathatják az intézményeket. A záróvizsgák személyes jelenlét melletti megtartásának lehetőségéről később döntenek - írták az intézmény honlapján.



A Debreceni Egyetemen - a rektor és a kancellár korábbi közlése szerint - továbbra is digitális formában zajlik az oktatás, de a gyakorlatigényes záróvizsgák a karok által kidolgozott rendben személyes jelenléttel, szűkített létszámú vizsgabizottságok előtt letehetők a megfelelő, szakmaspecifikus védőfelszerelések használata és a távolsági szabályok betartása mellett. A hallgatók csak vizsgázni mehetnek oktatási épületbe, illetve a könyvtárat látogathatják. A korábban bezárt kollégiumok zárva maradnak a tanév idején, de a gyakorlati kötelezettségüket teljesítő orvostanhallgatókat, a külföldieket és a határon túli magyar hallgatókat eddig is fogadó kollégiumokban lehetőség nyílik a záróvizsgákon és gyakorlatokon részt vevő kollégisták elhelyezésére.