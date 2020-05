Koronavírus

Országos tisztifőorvos: a helyzet kiegyensúlyozottá vált

A járvány elleni védekezés új szakaszába léptünk; fokozatosan indulnak újra az egészségügyi ellátások - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília hangsúlyozta: a járvány folytatódik, ami fokozott óvatosságot, szoros adatkövetést követel, ezért változott a járvánnyal kapcsolatos információk közlése a koronavirus.gov.hu oldalon. Az összes fertőzött számán túl közlik az aktív esetek és a gyógyultak számát területi bontásban is.



Erről kifejtette: hétfőn 3035 az azonosított fertőzöttek száma, az aktív eseteké pedig 2054. Aktív esetek azok, akik "ma pozitívnak, betegnek, kezeltnek minősültek", számukba nem számítanak bele a gyógyult és elhunyt betegek.



A 2054-ből 1290 fertőzött budapesti, illetve Pest megyei, 764 vidéki, tehát a fertőzötteknek továbbra is 63 százaléka a fővárosban, illetve Pest megyében van.



A gyógyultak száma Budapesten és Pest megyében 319, vidéken 311. Gyógyultnak minősülnek azok, akik kórházból távoznak negatív laboratóriumi eredménnyel, és legalább három napja semmilyen tünetük nincs. Gyógyultnak tekintik továbbá azokat, akik 14 napos házi karantén alatt a betegségnek semmilyen tünetét nem mutatták.



Az elhunytak száma 351, a koronavírus-fertőzésben elhunytak közé sorolnak mindenkit, akinek pozitív lett a vírustesztje és bármilyen korábban meglévő betegségben elhunyt - mondta az országos tisztifőorvos.



Hozzátette: a helyzet kiegyensúlyozottá vált, nagyjából egy hete nem emelkedik jelentősen a naponta regisztrált új fertőzöttek, illetve elhunytak száma.



Müller Cecília kiemelte azt is, hogy fokozatosan indulnak újra az egészségügyi ellátások, most még nem áll vissza a járvány előtti helyzet. Háziorvoshoz telefonon kell bejelentkezni, járóbeteg-szakrendelőbe is csak előzetes bejelentkezéssel lehet menni, és egy óra alatt maximum 4 beteget lehet ellátni - ismertette.



Azt kérte, hogy a személyes találkozást nem igénylő ellátást továbbra is telefonon vagy elektronikusan vegyék igénybe a betegek, példaként említette az igazolások, szakorvosi javaslatok, egyéb dokumentumok kérését.



Hozzátette: a változások elsősorban a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a védőnői és fogászati alapellátást, a járóbeteg-szakellátást - beleértve a diagnosztikai és a fogászati szakellátást -, az egynapos ellátásokat, a rehabilitációt és a transzplantációs beavatkozásokat, illetve a nem központilag finanszírozott magánellátásokat érintik.



Müller Cecília kérdésre elmondta: 30 idősotthonban van jelen a koronavírus, a Kamaraerdei úti idősek otthonában 33 gondozott és 9 dolgozó fertőződött meg.



Az összes szociális ellátó intézményben 79 ember halt meg koronavírus-fertőzés miatt.



Szintén újságírói kérdésre ismertette: a kórházakban, szociális intézményekben továbbra is érvényben marad a látogatási tilalom.