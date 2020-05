Koronavírus

Kormányszóvivő: hétfőtől vidéken szigorú menetrend szerint újraindulhat az élet

A védekezés következő szakaszában, hétfőtől vidéken a korlátozások fokozatos enyhítésével, szigorú menetrend szerint újraindulhat az élet - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook-oldalán közzétett videóban szombaton.



Fontos, hogy az idősekre továbbra is fokozottan kell vigyázni, Budapesten és Pest megyében pedig a koronavírus-fertőzöttek, illetve az elhunytak magas száma miatt maradnak a korlátozások. Így például ott továbbra sem használhatók a vendéglátó egységek kerthelységei, teraszai, és továbbra is csak az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak működhetnek rendes nyitvatartással, a többi bolt 15 órakor bezár. Ugyanakkor vidéken hétfőtől a bevásárlóközpontok már rendes nyitvatartással működhetnek - közölte a kormányszóvivő.



A Budapesten és Pest megyében élők továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, nem tanácsos vidékre utazniuk, például nem mehetnek vidékre strandolni, és továbbra sem használhatják a játszótereket - tette hozzá.



Országszerte továbbra is érvényes a 65 év felettiek vásárlására fenntartott 9 és 12 óra közötti idősáv, a rendezvények pedig mindenütt tilosak augusztus 15-éig, kivéve a temetéseket, az esküvőket és az egyházi eseményeket. A lakodalom is rendezvénynek számít, ezért augusztus közepéig nem lehet megtartani - jelezte Szentkirályi Alexandra.