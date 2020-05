Programajánló

Anyák napi műsorok a közmédiában

Az M2 Gyerekcsatorna műsora, a Hetedhét kaland szerkesztői otthonukban készült kisfilmekkel adnak ötleteket a legkisebbeknek, mivel lepjék meg anyukájukat a kijárási korlátozás alatt, illetve hogyan tudnak a távolból a nagymamáiknak is örömet szerezni.



A Hetedhét kaland gyerekszereplőitől külön erre az alkalomra íródott verset hallhatnak majd kicsik és nagyok. A reklám- és erőszakmentes csatornán a nap során a kedvelt sorozatoknak, mint például a Charley az iskolában, a Fikszik vagy a Hókusz-Pókusz anyák napi epizódjai lesznek láthatóak.



Az MTVA közleménye szerint az M5 kulturális csatornán vasárnap este 18 óra 35 perctől lesz látható a nevelőszülői családokról szóló Befogadottak című dokumentumfilm televíziós premierje, amely a Befogadlak nevelőszülői program keretében készült.



A csatorna Facebook-oldalán ismert emberek, többek között Őze Áron, Nagy Feró és Huszárik Kata mesélnek arról, hogy ebben a helyzetben miként készülnek az anyák napjára. Ugyanitt irodalmi videósorozat is indul május 3-án, amelynek első része József Attila Mama című versének megzenésített változata a Kávészünet Zenekar előadásában.



Jelezték: a Duna Televízió filmekkel készül a jeles napra, így délután 14 óra 15 perctől az 1941-es magyar játékfilmet, a Magdolnát láthatják a nézők. Majd az esti órákban 21 óra 20 perctől az Anyák napja című francia vígjáték lesz megtekinthető, amit a Mama című alkotás követ az Oscar-díjas Penelope Cruz főszereplésével.



Az MTVA közleménye szerint a rádiók műsorkínálatában is központi szerepet játszik május 3-án az anyák napja.



A Petőfi Rádió a Strand Allstars erre az alkalomra készült Mama kérlek feldolgozás dala köré szervezi egész napos üzenőműsorát, ahol a hallgatók a rádión keresztül üzenhetnek szeretteiknek anyák napja alkalmából. Ezen túl a csatorna minden órában egy speciális anyák napi dallal tiszteleg az édesanyák előtt.



A Dankó Rádióban a nap folyamán közkedvelt előadóművészek mint például Bordás Barbara, Dócs Péter, Hajnal Nikolett, Szőllősi Emese vagy Szigeti Fercsi mesélnek az elmúlt évek anyák napjairól és hogy mindez miként változik meg a kijárási korlátozás alatt. Emellett a népszerű rádióadó Szívküldi szívnek szívesen kívánságműsorában, szinte a teljes három órás adásidőben a hallgatók köszönthetik anyukájukat a legszebb nótákkal és örökzöld slágerekkel. Anyák napi különkiadással jelentkezik az este 19 órakor kezdődő Az a Szép című nótaműsor, valamint az utána jövő népzenei műsor, a Táncházban is.



A Kossuth Rádióban szintén gondolnak az édesanyákra, a nap folyamán ismert emberek vallanak szintén ismert édesanyjukkal való kapcsolatukról. Így hallhatjuk majd Császár Noémit, édesanyjáról Bagdy Emőkéről, Lackfi Jánost Mezey Katalinról, Regéczy-Béres Melindát Béres Kláráról, Ránki Fülöpöt Klukon Editről, valamint Gryllus Sámuelt Kőváry Katalinról.

A Vasárnapi újság aznapi adásában egy olyan fiatal anyukával ismerkedhetnek meg a hallgatók, aki élete során már több mindenben kipróbálta magát, viszont az igazi hivatását az anyaságban találta meg. Délután pedig 14 óra 6 perctől a Családok, történetek című műsorban olyan témák kerülnek elő, mint hogy hányféle arca lehet az anyai szeretetnek és mi hányféle módon tudunk köszönetet mondani nekik. Szó lesz arról az erős kötelékről is, amely a már segítségre, ápolásra szoruló idős édesanyát a lányához kapcsolja, illetve arról az igyekezetről és összefogásról is, amely ebben az otthon maradós időben, a nehézségekkel dacolva is igazi ünnepet akar teremteni most vasárnap is az édesanyáknak.