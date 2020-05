Közlekedés

Karácsony hosszabb távon 'nullára' szeretné csökkenteni a halálos balesetek számát Budapesten

A fővárosi városvezetés forgalomcsökkentési javaslatának célja a forgalomcsillapított zónák növelésé és az, hogy hosszabb távon "nullára" csökkenjen a halálos balesetek száma Budapesten - közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.



Karácsony Gergely a javaslattal kapcsolatos "félreértésekre" és a "félremagyarázásokra" reagálva azt hangsúlyozta: nincs arról szó, hogy a városban mindenhol, minden egyes útszakaszon csökkentenénk a megengedett sebességet. Budapest jelentős része már most is forgalomcsillapított zóna, a céljuk ezen területek növelése ott, ahol az elmúlt években úgy alakultak át a közterek, utcák, autóutak, hogy jelenleg már csak balesetveszélyesen lehet nagyobb sebességgel autózni - mutatott rá.



A főpolgármester szerint ezt a balesetveszélyt fogják csökkenteni, és elérik, hogy "ne a cammogástól ideges autósokat kelljen kerülgetniük a folyamatos balesetveszélyben lévő gyalogosoknak a szűk utcákon, ehelyett élhető közterek alakuljanak ki a város gyakorta túlzsúfolt belső részein".



Kiemelte azt is, ezt azért kívánják véghez vinni, mert ezt ígérték, erre a programra kértek felhatalmazást a budapestiektől. "Arra, hogy élhetővé, zöldé, tisztábbá tegyük a várost. Ehhez bővíteni kell a közösségi közlekedés lehetőségeit éppúgy, mint a biciklis, vagy a gyalogos közlekedést" - fogalmazott Karácsony Gergely.



Azt írta, ezek mellett "van még egy fontos cél: hosszabb távon nullára, igen nullára szeretném csökkenteni a halálos balesetek számát a városban". Több európai nagyváros példája is mutatja, hogy ez nem lehetetlen.

Karácsony Gergely kitért arra, hogy édesapja halála miatt személyes elkötelezettsége, érzelmei is vannak az ügyben. "De nem tekintem ezt valamiféle magánügynek, hanem fontos közösségi célnak. Évente mintegy ezer súlyos közlekedési baleset történik Budapesten, szerintem politikától mentes közös ügyünk ennek a számnak érdemi csökkentése" - írta a főpolgármester.



Rámutatott arra is, hogy elképzeléseink illeszkednek a még Tarlós István előző főpolgármester által elindított budapesti mobilitási programhoz.



Karácsony Gergely közölte azt is, hogy az ügyben az egyeztetések még a járvány előtt kezdődtek, céljaink illeszkednek ahhoz, ahogy a nagyvárosoknak reagálnia muszáj a járvány miatt megváltozott szokásokra. Ezek közül fontos reagálni arra, hogy az emberek okkal és joggal szeretnék elkerülni a túlzsúfoltságot, teret kell biztosítani a biztonságos távolság megtartására, reagálni kell a biciklis és a gyalogos közlekedés iránt megnövekedett igényekre - írta.



A főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, a járvány egyik következménye a levegőminőség javulása, és a javaslat is azt szolgálja, hogy "ezt a lehető legnagyobb mértékben megőrizzük".



Karácsony Gergely egy másik bejegyzésében írt az Országgyűlés népjóléti bizottságának keddi üléséről, amelyen részt vett. "A fideszes képviselőket hallgatva eszembe jutott a hol Churchillnek tulajdonított, más források szerint Goebbelstől származó mondás: azt a statisztikát hiszem el, amit magam hamisítok. Ez esetükben úgy néz ki: azt tekintik hírnek, amit maguk hazudnak bele a lakájmédiába. Ezerszer cáfolt és mintegy 20 helyreigazítást megalapozó állításokat próbáltak újra a fejemre olvasni, megint a politikai támadás volt fontosabb a járvány elleni védekezésnél" - fogalmazott a főpolgármester.