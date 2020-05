Koronavírus-járvány

Rendhagyó május 1-jei rendezvényekkel és anyák napi köszöntésekkel készülnek országszerte

Május 1-jén országszerte elmarad a megszokott rendezvények többsége a koronavírus-járvány miatt, anyák napján pedig az ünneplést rendhagyó videóösszeállításokkal, online programokkal, ablakkoncertekkel segítik a különböző szervezetek és önkormányzatok. 2020.05.01 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Május 1-je alkalmából a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum az épület előtt májusfát állít. Az emberek és a helyi közösségek úgy csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, hogy egy szalagot vagy saját készítésű díszt akasztanak a múzeum fájára.



Hévízen virtuálisan ünneplik meg május 1-jén a város napját, de nem marad el a település zászlódíszbe öltöztetése - közölte az önkormányzat az MTI-vel. Papp Gábor polgármester csak újságírók előtt mondja el pénteken a várossá avatás évfordulójára szánt ünnepi beszédet, a városi kitüntetéseket pedig majd csak akkor adják át, ha lehetőség lesz nagyobb ünnepség megtartására.



A Szentes Városi Fúvószenekar május 1-jén - a távolságtartás szabályait betartva - több helyszínen is zenés ébresztőt tart, ahogy az ünnep alkalmából két évtizede mindig - közölte Szabó Zoltán Ferenc polgármester. Vasárnap délután pedig anyák napja alkalmából harminc helyszínen ablakkoncertekkel köszönti az édesanyákat, nagymamákat a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány.



A Fiatal Családosok Klubja idén online rendezi meg Ezer család énekel című hagyományos anyák napi ünnepségét. A digitális "karanténkórusokhoz" hasonlóan a Ringató közel 100 foglalkozásvezetője a Ficsakkal karöltve azon dolgozik, hogy mindenki virtuálisan együtt énekelhessen vasárnap délelőtt egy Facebook-esemény keretében. A szervezet anyák napi játékot is indított a Facebookon: arra kérnek minden édesanyát, hogy írja meg, miért szeret anya lenni, és küldje el a kedvenc képét, amely számára legjobban kifejezi az érzéseit anyaként.



A gradistyei horvát közösség a járványügyi veszélyhelyzet miatt idén nem zarándokolhat el a győri Könnyező Szűzanya kegyképéhez anyák napján, ezért a Győri Egyházmegye horvát pasztorális tanácsának vezetője, Mogyorósi Márk Ányos vasárnap délután horvát nyelvű Mária-köszöntőt vezet a Tihanyi Bencés Apátságból, amelyet az apátság YouTube-csatornáján lehet megtekinteni - olvasható a Győri Egyházmegye honlapján.

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye munkatársai a veszélyhelyzetben még fontosabbnak tartják az édesanyák köszöntését, ezért lehetővé tették, hogy a hozzátartozók online vagy postai úton képet, rövid videót, köszöntő levelet vagy akár egy kis ajándékot is beküldhessenek az idősotthonban élő szeretteiknek.



Szombathelyen önkéntesek viszik házhoz az anyák napjára szánt virágot és bonbont. Mint Polákovics Marietta, a vásárcsarnok igazgatója az MTI-nek elmondta, akciójuknak a Szívküldi Anyunak elnevezést adták.



A Győr+ Média tíz másodperces videoüzeneteket vár anyák napja alkalmából. Az üzenetekből kisfilmet készítenek, amelyet a hétvégén a Győr+ Televízióban, a gyorplusz.hu oldalon, YouTube-csatornájukon és Facebook-oldalukon mutatnak be.



A soproni Széchenyi István Városi Könyvtár az ünnep alkalmából egy letölthető foglalkoztatófüzetet állított össze és tett ki a honlapjára. A füzetben a gyermekek virágokat színezhetnek, rövid verseket tanulhatnak, hajtogathatnak, képeslapot és könyvjelzőt készíthetnek.



A békéscsabai Lencsési Közösségi Ház - két pedagógussal közreműködve - videofelvételt tett közzé közösségi oldalán, ennek segítségével a gyerekek újrahasznosított alapanyagokból készíthetnek ajándékot anyák napjára.



A Békéscsabai Jókai Színház anyák napja alkalmából felajánlotta online felületeit, hogy közvetítse a jókívánságokat - "karanténból karanténba". A vállalkozó szelleműek maximum másfél perces hang- vagy videófelvételt készíthetnek és küldhetnek szeretteiknek a teátrum honlapján keresztül.



Kecskeméten anyák napján reggel nyolc és délután öt óra között ingyen kiszállítja a telefonon megrendelt csokrokat és cserepes növényeket a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. a városkártyát elfogadó virágüzletekből.



Anyák napján veszi kezdetét Kecskeméten a tíz napon át tartó Születésünnep, amelynek programjai idén online zajlanak. A kínálatban ezúttal is szerepelnek szakértői tanácsadások, játékos, zenés és mozgásfejlesztő foglalkozások, illetve könyvbemutatók. A szervezők bíznak benne, hogy a május 3. és 13. között zajló rendezvénysorozattal az internet segítségével is sok családot elérnek, számos helyi klubot, szolgáltatást be tudnak mutatni hasznos információkat, segítséget nyújtva a szülőknek.

Az ünnep alkalmából a tiszavasvári Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban élő édesanyáknak és nagymamáknak üzenhettek a hozzátartozóik. A családtagok videóüzenetben mondhatták el anyák napi köszöntő szavaikat és verseiket, amelyeket az intézmény dolgozói játszottak le az idős gondozottaknak - olvasható a központ közösségi oldalán.



Az aranyosapáti általános iskola pedagógusai Itt is lakik egy anyuka! címmel indítottak mozgalmat, amelyben arra kérték a gyerekeket, hogy anyák napjára vágjanak ki egy tulipánt papírból, ezt pedig az utcáról is láthatóan tegyék ki a házuk ablakába.