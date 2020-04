Oktatás

Több diák is bukja a sikeresnek hitt felvételijét - a Horváth Mihály Gimnázium létszámát mégsem vágják meg!

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vezetője több – a központ alá tartozó – intézmény igazgatóját is arra utasította, vágják vissza a létszámot, így azok a diákok, akik a már kihirdetett felvételi eredmények alapján azt hitték, biztos a helyük szeptemberben, jövő hét elején szembesülhetnek a döntéssel.



Az olyan, mintha a diáknak június 15-én mondanám azt, hogy kettes helyett mégis inkább megbuktatom − nyilatkozta az Indexnek Békési Eszter, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai-média tagozatának vezetője.



Eddig úgy volt, hogy az országos hírnevű tagozaton a március 12-én kihirdetett eredmények alapján összesen 28 gyerek tanulhatott volna szeptembertől, a döntés miatt 11 diákot viszont arról értesítenek majd, hogy mégsem járhat ide, és csak 17 diákkal indul el az osztály. Békési méltatlannak tartotta, hogy ezt csak így meg lehet csinálni a szülőkkel és a gyerekekkel. Azt sem érti, tagozatvezetőként miért nem tudott arról, hogy a diákoknak a felvételin minimum 60 százalékot kell teljesíteniük a sikeres felvételihez, és ezt miért csak április végén, bőven a felvételik után közölték vele. Ha ugyanis mindezt már az év elején tudják, tudatosítják a szülőkben és a gyerekekben is, hogy ez egy kemény felvételi, mondja.



Hasonló a helyzet Makón és Csongrádon is. Az igazgatóktól először itt is a felvettek listáját és pontszámait kérték be, pár nappal később, április 24-én pedig egy táblázatot kaptak vissza az engedélyezett létszámmal. Az Index információja szerint így a Makói József Attila Gimnáziumban és a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban is három osztály helyett csak kettő indulhat el szeptemberben.



Most mindenesetre kiderült, hogy mégsem vágják meg a Horváth Mihály Gimnázium létszámát! Ugyanis cisszavonta a hódmezővásárhelyi tankerület a szentesi Hódmezővásárhelyi Gimnáziummal kapcsolatos azon döntését, amivel utólag megvágták a felvehető diákok létszámát – erősítette meg a Hódpressnek Tóth Tamás igazgató. Makón viszont még nem tudnak semmit.



A felvett diákok többsége, akiket a fenntartó döntése miatt tehát mégsem vesznek fel a középiskolákba, a jövő hét elején kaphatja meg a levelet, de van olyan szülő, aki már tudja, hogy gyereke így elbukta a felvételit. A témával kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Index kérdésére azt válaszolta, hogy világos szempontokat kell megjelölni az iskolákban, kit vesznek fel, kit nem. Hogy milyen szakmai kereteket kell megállapítani, ezeket előzetesen kell meghatározni, szakmai kritériumok, utólagosan nem lehet megváltoztatni.