Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat

A koronavírus-járvány miatt országszerte elmaradnak a hétvégi ballagások a középiskolákban, a legtöbb helyen online búcsúztatják el a diákokat, de van, ahol később megtartják az ünnepséget. 2020.04.30 07:08 MTI

A budapesti Városmajori Gimnáziumban és az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskolájában is virtuális ballagást tartanak csütörtökön.



Székesfehérváron szombaton a városháza dísztermében felhelyeznek egy, az összes iskolát és végzős diákot jelképező szalagot a település zászlajára, majd a polgármester és egy diák köszönti a végzősöket. Az eseményt a Fehérvár TV-ben és a www.szekesfehervar.hu honlapon lehet élőben követni.



A debreceni Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumban is virtuális ballagás lesz, míg a Balásházy János gyakorló középiskolában várhatóan augusztusban megtartják a búcsúünnepélyt. A hajdúböszörményi Bocskai István gimnáziumban az osztályfőnökök videochaten köszönnek el, és az iskolában virtuális ballagási műsort is összeállítanak.



A szolnoki Varga Katalin gimnáziumban a pedagógusok egy "gondolattérképet" készítenek elektronikusan, így búcsúznak a végzősöktől.



Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója közölte: a helyi Szilágyi Erzsébet gimnázium csütörtök délelőtt online ballagási műsorral, az interneten búcsúzik el végzőseitől.



Győrben a Kazinczy Ferenc gimnáziumban kisfilmet készítenek a ballagóknak, és virtuális osztályfőnöki órákat tartanak. A Jedlik Ányos szakgimnázium-szakközépiskolában is videót készítenek, amelyben az igazgató és egy ballagó diák beszél. A mosonmagyaróvári piarista gimnázium búcsúzó diákjainak élőben közvetítik a ballagási misét az intézmény Facebook- és YouTube-csatornáján.



A veszprémi Lovassy László gimnázium szintén videón köszön el a ballagóktól. Emellett ballagótarisznyát és emléklapot kapnak a búcsúzó diákok a magyar érettségi napján. Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ vezetője arról tájékoztatott, hogy intézményeik a járványhelyzet elmúltával szeretnék megtartani a ballagást. Ha erre nem lesz lehetőség, akkor az érettségi bizonyítvánnyal együtt kapják majd meg a diákok a tarisznyát.



A pécsi Leőwey Klára gimnáziumban az igazgató és az osztályfőnökök online üzenetet intéznek a végzősökhöz, ezekből kisfilmet állítanak össze. A ballagási tarisznyákat várhatóan az érettségi bizonyítvánnyal együtt adják majd oda. A pécsi Koch Valéria Iskolaközpont gimnáziuma csütörtökön egy rövid tanári műsort tartalmazó videoüzenetet tesz közzé a honlapján. A ballagást szeretnék a járvány elmúltával pótolni.



Az orosházi Táncsics Mihály gimnázium-szakgimnázium július elején (esetleg ősszel) megtartaná a ballagást. A békéscsabai Andrássy Gyula gimnáziumban online ballagást tartanak. A gyulai Erkel Ferenc gimnáziumban a végzősök az érettségin megkapják a ballagási meghívókat és egy képes üzenetet a tanároktól.

A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szombaton a honlapján osztályfőnöki órákat, majd közös búcsúztatót tart, de később megrendezik a ballagást is. A bátaszéki II. Géza gimnáziumban pénteken videoüzenetben , az évnyitón pedig személyesen búcsúztatják el a végzősöket. A paksi Vak Bottyán Gimnázium honlapján a ballagók gyerekkori fényképeiből készült tablókat helyeztek el, az osztályok pedig online találkozókat szerveznek. A tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban és a dombóvári Illyés Gyula gimnáziumban később búcsúznak el végzőseiktől.



Baján online ballagást rendeznek csütörtökön, ezt a helyi televízió is közvetíti; polgármester és mind a hét középiskola igazgatója köszönti majd a végzősöket. A búcsúzás virtuális változata mellett döntöttek a kiskunfélegyházi Constantinum gimnázium-szakgimnázumban és a kalocsai Szent István gimnáziumban is. A tiszakécskei Móricz Zsigmond gimnázium a végzősök búcsúztatását a tervek szerint az évnyitóval együtt tartja meg. Elhalasztják a ballagást a kiskunhalasi Bibó István gimnáziumban és a kiskunfélegyházi Szent Benedek szakgimnáziumban is.



Szombathelyen a premontrei rendi Szent Norbert gimnázium bejáratánál képmontázs és egy biztató szavakat tartalmazó molinó szól a végzős diákokhoz. A búcsúztatásuk június közepén, a tanévzárón, de legkésőbb a következő tanév elején lesz. A Kanizsai Dorottya gimnáziumban az osztályfőnökök régi ballagási fotókkal igyekeznek átadni a ballagás hangulatát.



A siófoki Perczel Mór gimnázium csütörtökön kisfilmmel búcsúztatja diákjait, és amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi, megtartják a ballagást. A marcali Berzsenyi Dániel gimnáziumban csütörtökön az utolsó tanóra után az osztályfőnökök élő közvetítésben búcsúznak el az érettségizőktől.



A nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium a honlapján búcsúzik el a végzősöktől, és - ha a járványügyi helyzet engedi - az érettségi bizonyítvány átadása után osztályonként, zárt körben ballagtatják el őket. A Zrínyi Ilona gimnázium az iskola közösségi oldalára feltöltött képes összeállítással búcsúztatta el diákjait a hétvégén. Az Eötvös József gyakorló gimnázium digitális ballagást rendez az iskola honlapján. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményei filmeket készítenek, amelyeket a ballagás időpontjában tesznek közzé. A Szent Imre Katolikus Gimnáziumban zenés-képes digitális ballagást készítettek, amelynek linkjét elektronikus levélben kapták meg a ballagók. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban a végzősök online formában tekinthetik meg osztályfőnökeikkel az iskola honlapján - a hagyományokhoz hűen harangszóval induló, majd lelkészi áldással véget érő - ünnepséget.