Nem orvosi célra - áll a Kínából érkező egészségügyi felszerelések dobozán - reagált a külügy

„Nem egészségügyi” – ez áll kínaiul több dobozon is abból a védőfelszereléses rakományból, amely még hétfőn érkezett Magyarországra Kínából.



A 168 Óra az ellentmondás feloldásáért a külügyminisztériumhoz és az operatív törzshöz fordult, a külügy szerda reggel reagált is kérdéseikre. Mint írják, az ominózus dobozban „olyan izolációs köpeny van, amely természetesen használható az egészségügyben, hiszen megvan az úgynevezett CE tanúsítványa, vagyis az európai szabványok szerint bevizsgált termék”.



Leszögezték, a köpeny megfelel a minőségi előírásoknak, így az Európai Unióban is használható. Az ugyanakkor pont kimaradt a válaszból, miért van rajta akkor kínaiul ez a felirat.



Kedden egyébként Menczer Tamás külügyi államtitkár jelentette ki a parlament népjóléti bizottságának ülésén, hogy kizárólag európai tanúsítvánnyal rendelkező maszkokat vásárolnak, és nem is azért vásárolnak maszkokat, hogy azoknak a jelentős hányada rossz minőségű legyen.



Ettől még persze azt továbbra sem tudjuk, mi szükség volt a koronavirus.gov.hu oldalról leszedni a feliratot mutató képet, de erre az operatív törzstől várjuk a választ.