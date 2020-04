Koronavírus

Újrainduló szakrendelések, gazdasági intézkedések vidéken

Az önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés mellett gazdasági intézkedésekkel, kedvezményekkel támogatják a helyi vállalkozások fennmaradását és a munkahelyek megőrzését.



A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház kalocsai telephelyén, a Szent Kereszt Kórházban már újraindultak egyes szakrendelések. Április 27-étől a beutalóval és időponttal rendelkező sürgős kardiológiai, diabetológiai és bőrgyógyászati szakellátásra szorulókat a szakrendelők eredeti helyén fogadják. Az érdeklődők a szakorvosok elérhetőségeit a háziorvosoktól kérdezhetik meg vagy a kórház honlapján találják meg. A szakorvos igény esetén e-mailben feltett szakmai kérdésekre is válaszol.



A szekszárdi Balassa János Megyei Kórház ötezer egyszerhasználatos védőoverallt, kétszáz fertőtleníthető védőszemüveget és 732 liter fertőtlenítőszert kapott az Állami Egészségügyi Ellátó Központ készletéből - közölte a járványkórházként működő intézmény a honlapján. Az eszközökből és a kórház saját forrásból, korábban beszerzett készletéből teljes védőfelszerelést tartalmazó egységcsomagokat állítanak össze az egészségügyi dolgozóknak.



Gyulán fokozatosan újraindulnak a magánorvosi rendelők is: a Coronella Orvosi Centrumban szerdától belgyógyász-gasztroenterológus, május első hetétől urológus is elérhető lesz. Hétfőn részlegesen újraindult a rendelés a gyulai Sanitas Diagnosztikai és Rehabilitációs Központban is. Jelenleg a képalkotó diagnosztika elérhető; az orvosok urológiai, neurológiai, kardiológiai, reumatológiai, belgyógyászati és bőrgyógyászati rendeléseken várják a betegeket.



Gyula a járvány miatt mintegy 380 millió forint bevételtől esett el. A gépjárműadó elvonása 95 millió, az idegenforgalmi adó csökkenése 140 millió, az elmaradó üdülőhelyi fenntartási hozzájárulás 115 millió forintos kiesést okoz - mondta Görgényi Ernő polgármester az MTI-nek. Hozzátette, úgy becsülik, hogy az iparűzési, az építmény- és a kommunális adó további 20 milliós, az elmaradó közterület-használati díj pedig még 10 milliós kiesést jelent. A hiányt kiadások csökkentésével, beruházások visszamondásával és a polgármesteri keret csökkentésével próbálják fedezni, de bíznak kormányzati segítségben is - közölte. Hangsúlyozta, elsődleges céljuk az önkormányzati munkahelyek megőrzése.



Baján a bérleti díjból kedvezményt kapnak a bevételkiesés ellensúlyozására az önkormányzati tulajdonú helyiségekben működő vállalkozások, ha a veszélyhelyzetben is vállalják alkalmazottjaik foglalkoztatását. A korlátozott nyitvatartással üzemelő, valamint a kiszállítást végző, vendéglátással foglalkozó vállalkozások kedvezménye 30 százalék, a legalább tízéves bérleti jogviszonnyal rendelkezőké 50 százalék. A teljes bezárásra kényszerült vállalkozásoknak 80 százalékos díjkedvezmény jár.

A miskolci önkormányzat eddig 158 millió forintot költött a koronavírus-járvány elleni védekezésre, a városi cégeket tömörítő Miskolc Holding pedig további 63 millió forintot fordított ilyen célokra - tájékoztatta a polgármesteri hivatal az MTI-t. A közlemény szerint a koronavírus elleni védekezés legalább július közepéig folytatódik, ezért további 196 millió forint felhasználásával számolnak az önkormányzat és 103 millióval a holding esetében.



Debrecenben vállalkozásokat segítő platformot hoztak létre: a helyi vállalkozások folyamatos tájékoztatásával és támogatásával bízta meg az önkormányzat az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központot. Ez egyebek között a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseivel kapcsolatos kérdésekben, a járvány elleni védekezéshez használt eszközök beszerzésének logisztikájában tud segíteni, emellett az állás nélkülieket a munkahelykeresésben, a helyi termelőket pedig egy online "termelőkereső" felülettel támogatja.



A balassagyarmati dr. Kenessey Albert Kórházba megérkezett a civilek által elindított adománygyűjtés eredményeként vásárolt speciális, nemcsak a koronavírus okozta betegség kezelését segítő tüdődiagnosztikai készülék - közölte Csach Gábor polgármester. A gép ára meghaladta az 5,5 millió forintot, használatát szerdán már be is tanítják a kezelő személyzetnek.



A szekszárdi önkormányzat több segítséget is kapott: helyi autókereskedések két gépkocsit, egy üzemanyagtöltő-állomás 100 ezer forint értékű gázolajat ajánlott fel az ebédkiszállításokhoz, egy szekszárdi vállalkozó pedig 400 kétrétegű, mosható szájmaszkot adományozott a városnak - közölte a polgármesteri hivatal.



A Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. folytatja a termelő tevékenységet, ezért - a munkavállalókat segítve - életre hívták a gyermekfelügyeleti programot. Jelenleg mintegy harminc gyerekre vigyáznak a birtok iskolájának pedagógusai, kollégiumi nevelőtanárok és a Hotel Nonius munkatársai. Az óvodások és az általános iskola első-második osztályába járó gyerekek a szállodában, a 3-6. osztályosok az iskola kollégiumában, legfeljebb öttagú csoportokban töltik napjaikat 7 és 15.30 óra között. A foglalkozások ingyenesek, a szülők munkaidő-kedvezményt kapnak - olvasható a ménesbirtok közösségi oldalán.