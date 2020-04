Koronavírus

A Mol 15 ezer liter fertőtlenítőszert adományozott segélyszervezeteknek, önkormányzatoknak

A Mol Nyrt. több mint 15 ezer liter MOL Hygi fertőtlenítőszert adományozott segélyszervezeteknek, szociális és gyógyító intézményeknek, önkormányzatoknak - tájékoztatta az olajtársaság kedden az MTI-t.



A szállítmányból több ezer litert kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A szeretetszolgálat hátrányos helyzetű közösségeknek szállít országszerte, a vöröskereszt pedig például családok átmeneti otthonainak és hajléktalanellátó intézményeknek.



Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója a közleményben tudatta: a stratégiai intézményekben és kiskereskedelmi forgalomban is elérhető a Mol fertőtlenítője.



Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke a közleményben arról számolt be, hogy a fertőtlenítőszert elsősorban a bentlakásos intézményeikben, idősotthonokban, fogyatékkal élő emberek otthonaiban és hajléktalanszállókon fogják felhasználni. Az adomány másik részét pedig a legszegényebb kistelepüléseken azoknak a családoknak juttatják el, akik nem tudnak maguknak fertőtlenítőszert vásárolni.



Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója a közlemény szerint azt emelte ki: a Mol fertőtlenítőszer-adománya segítségével továbbra is biztonságosan támogathatják közösségeiket.



A Mol március végén kezdte meg a fertőtlenítő gyártását, napi mintegy 50 ezer litert állítanak elő. A vállalatcsoporthoz tartozó kenőanyagok gyártásával foglalkozó Mol-Lub Kft. két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát fertőtlenítő készítésére. A fertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerezte be a gyártó, így hazai beszállítótól, hazai cég állítja elő a hazai higiéniás terméket - közölte a Mol.