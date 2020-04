Koronavírus-járvány

Vasúton is érkezik védőfelszerelés Kínából

Jelentős mennyiségű egészségügyi védőfelszerelés érkezett hétfőn Kínából a budapesti Rail Cargo Terminal-Bilk állomásra, és már elindult a következő vasúti szerelvény is a távol-keleti országból. 2020.04.27 17:45 MTI

Illyés Tibor/MTI

A 40 kocsiból álló konténervonat fogadásakor az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára üdvözölte, hogy újraindult a szárazföldi áruszállítás a két ország között. A fuvarozás minden szereplője példásan helyt áll a veszélyhelyzetben, de nem csak az ellátás fenntartásában, hanem később, a gazdaság újraindításában is fontos szerep jut nekik - tette hozzá Mosóczi László.



Az államtitkár közölte, hogy hamarosan elkezdődhetnek a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítési és bővítési munkálatai, miután a felek aláírták a beruházás hitelszerződését. Ha ez az összeköttetés is kiépül, Magyarország az Ázsia és Európa közötti áruforgalom tranzitállama, és a térség elosztóközpontja lehet - fogalmazott.



Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria igazgatóságának elnöke az eseményen elmondta, hogy Kínában már újra termelnek a gyárak, így ismét elindulhatott a vasúti konténerfuvarozás. A Rail Cargo Group vonatai az adriai kikötőkből is szállítanak ázsiai árut Magyarországra. Az európai termelés felfutásától függően az őszi hónapokra kerülhet egyensúlyba a nemzetközi teherforgalom, és az év végére érheti el a tavalyi teljesítményt - tette hozzá.



A Rail Cargo éves szinten 10-20 százalékos visszaesésre számít a forgalomban idén, ezért az ITM-mel együtt keresi a megoldást a vasúti árufuvarozás megerősítésére.