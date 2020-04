Koronavírus-járvány

Ismét lezárják a Margitszigetet és Visegrádot, Szentendrén korlátozzák a forgalmat a hétvégén

A futók - szigorúan betartva a 10 méteres követési távolságot - kora reggel és este ki tudnak menni sportolni. 2020.04.25 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány miatt ismét lezárják a hétvégén Budapesten a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot is, valamint Visegrádot és részlegesen Szentendrét. A fővárosban a Normafa kilátóit továbbra sem szabad látogatni, az Orczy park azonban nyitva marad.



A Főpolgármesteri Hivatalnak az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írták: a főpolgármester újra elrendelte, hogy a hétvégére legyen lezárva a Margitsziget.



A húsvéti és a múlt hétvégi tapasztalatokra építve szombaton és vasárnap reggel 9 és este 8 óra között vezetik be a korlátozást, így a futók - szigorúan betartva a 10 méteres követési távolságot - kora reggel és este ki tudnak menni sportolni.



Óbuda-Békásmegyer polgármesterével egyeztetve ugyanez a korlátozás érinteni fogja az Óbudai-szigetet is - emelték ki.



Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának közleményében kiemelték, hogy április utolsó hétvégéjén is lezárják az Óbudai-szigetet, a Római-partot és a Kossuth Lajos üdülőpartot. A korlátozást itt is szombaton és vasárnap reggel 9 és este 8 óra között vezetik be.



Ebben az időszakban gyalogosan sem szabad bemenni az érintett területekre, egészségügyi séta, egyéni sporttevékenység, kutyasétáltatás sem lehetséges.



Szentendre hivatalos honlapján közölték, hogy a hétvégén ismét korlátozzák a belváros forgalmát. Oda szombaton és vasárnap csak az erre jogosult szentendreiek hajthatnak be gépkocsival, és csak a szentendrei biciklisek használhatják a Duna-parti kerékpárutat.



A 11-es főút lehajtóinál, valamint a bicikliút északi és déli végénél a forgalomkorlátozásra figyelmeztető táblákat helyeznek ki. A gyalogosokkal, kerékpárosokkal szigorúan betartatják a kijárási korlátozásra vonatkozó kormányrendelet és az önkormányzati forgalomkorlátozás előírásait - emelték ki.

Visegrád polgármesterének rendelete értelmében szombat reggel 8 órától vasárnap éjfélig lezárják a várost, tilos a közterületeken tartózkodni. A korlátozás nem érinti többek között a 11-es főúton áthaladó forgalomban részt vevőket, a visegrádi lakcímmel rendelkezőket és a településen dolgozókat.



A Normafán továbbra is zárva vannak a parkolók, a kilátók, a vendéglátóipari egységek - közölte a XII. kerületi önkormányzat a honlapján, hozzátéve, hogy egyelőre a Libegő sem üzemel. A rendőrség és a rendészet együttműködve ellenőrzi a rendelkezés betartását.



A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pénteken azt írta a honlapján, hogy az Orczy park nyitva marad a hétvégén, azonban csupán két kapun keresztül lehet belépni a zöldterületre. A felsőoktatási intézmény maszk használatát javasolja.