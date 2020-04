Koronavírus-járvány

Koronavírus - Újra életbe lépnek a hétvégi szigorítások vidéken

Ismét szigorítják a hétvégén a szabadban tartózkodás szabályait a nagyvárosokban. Az önkormányzatok - élve a kormánytól kapott felhatalmazásukkal - több kirándulóhelyet is újra lezárnak. Éjszakánként több helyen kijárási tilalom lesz érvényben. 2020.04.24 17:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Pécsen tilos lesz a belépés a tettyei közparkba, a Mandulás parkba, Malomvölgybe és a tüskésréti szabadidőparkba. Utóbbi két helyszínen reggel 6 és 9 óra között a sportolás megengedett, míg a malomvölgyi tavaknál lehet horgászni is.



A legkedveltebb baranyai üdülőtelepülésen, Orfűn - ahogy húsvét óta minden hétvégén - a Pécsi-tó körüli sétányt most is csak a helyiek, az üdülőtulajdonosok és az érvényes horgászjeggyel rendelkezők használhatják, a tó körüli parkolókat lezárják, a település látványosságai pedig zárva tartanak.



Kaposváron a város népszerű kirándulóhelyén, a Desedánál továbbra sem nyithatnak ki a büfék, a tó toponári oldalán nem használható a strand melletti, valamint a csónakházhoz vezető parkoló, a kaposfüredi részen pedig nem látogatható a kilátó és a játszótér.



A kaposvári Városligetben a futókört továbbra is igénybe vehetik a sportolni vágyók, de a város valamennyi sportpályája zárva van. Szita Károly polgármester a konditermek hétvégi zárvatartását is elrendelte.



A balatoni települések többségén ismét életbe lépnek a korábban bevezetett hétvégi korlátozó intézkedések, így nem közelíthetők meg strandok, parkok, játszóterek, kikötők, közterületek, parti részek. Akadnak ugyanakkor tóparti települések, ahol nem zárnak le közterületeket, mint például Zamárdiban, Balatonszemesen, Fonyódon vagy Balatonkeresztúron.



Szombathelyen a hétvégén kötelező lesz a szájmaszk használata az üzletekben is, ezzel a rendelkezéssel egészítette ki Nemény András polgármester korábbi intézkedéseket. A hétvégén továbbra is lezárnak parkolókat, csak gyalogosan és kerékpárral lesz megközelíthető például a Csónakázó-tó, a Sportliget, az Emlékmű-domb, illetve a szombathelyi parkerdő, valamennyi közparkban maszkot kell viselni, este nyolc és reggel hat óra között pedig 18 év alattiak nem tartózkodhatnak közterületen.

Győrben a közterületeken csak áthaladni lehet. Az üzletekben kötelező szájmaszkot, vagy a száj és orr elé helyezett kendőt viselni. A dohányboltok csak reggel nyolc és dél között tarthatnak nyitva. A Vásárcsarnokban és a Tarcsay úti piacon szombaton a 65 év felettiek reggel hat és kilenc óra között vásárolhatnak.



Székesfehérváron Cser-Palkovics András polgármester vasárnap éjfélig közterületen, a városi piacon és a helyi közösségi közlekedésben kötelezővé tette a védőmaszkot, vagy más az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viseletét. A városvezető ezen felül a 18 év alattiaknak este 20 órától másnap reggel 6 óráig megtiltotta a közterület használatát.



Velencén hosszabb ideje lezárják a város parkolóit a hétvégékre és az ünnepnapokra. Ez alól kivétel a korzóban üzemelő áruház parkolója, ahol a vásárlók egy órát parkolhatnak, valamint a vasút melletti parkoló, amelyet nem zárnak le a munkába járók miatt.



Tatabányán lezárják a turulemlékmű parkolóját. Nem látogatható a Május 1. park, a Csónakázó tó, a Záray-emlékpark, és az érintett településekkel közösen lezárják a kerékpárutakat Vértesszőlős és Tata, valamint Környe és Oroszlány felé.



Tatán a hétvégén nem látogatható az Öreg-tó partja, az Angolkert, a tatai vár és az Esterházy-kastély környéke.



Kecskeméten a múlt hétvégéhez hasonlóan tilos az utcákra menni péntek éjféltől és szombat este tíz órától reggel hat óráig, valamint vasárnap este tíz óra és éjfél között. Ez alól csak az mentesül, aki munkába, gyógyszertárba megy, sürgősségi orvosi ellátást vesz igénybe vagy hivatásbeli kötelezettséget teljesít.



Szolnokon kizárólag maszkkal vagy a szájat, orrot takaró kendővel lehet belépni az üzletekbe, piacokra szombattól a veszélyhelyzet végéig. A belvárosi piacon szombaton osztanak maszkokat. Hétvégén háromnál több ember csoportosulása tilos a közterületeken, kivéve, ha igazolják, hogy közös háztartásban élnek.

Békéscsabán a múlt hétvégén hozott korlátozásokat és ajánlásokat ismétli meg a polgármester: közterületeken és közparkokban tartózkodni csak alapos indokkal lehet, kerülni kell a csoportosulást és tilos piknikezni. Szarvas Péter emellett javasolja maszk viselését.



Szegeden az elmúlt hétvégékhez hasonlóan a szabadban lenni, sportolni vagy kutyát sétáltatni legfeljebb napi egy órában lehet szombat-vasárnap, azt is egyedül, vagy csak az egy háztartásban élőkkel, és továbbra is legfeljebb ötszáz vevő tartózkodhat egy időben a Mars téri piacon. Botka László nyomatékosan kérte a szegedieket, hogy az üzletekben, a boltokban és a piacon, valamint a tömegközlekedési járműveken viseljenek maszkot, vagy kendővel vagy sállal takarják el a szájukat és az orrukat.



Miskolcon ezen a hétvégén is lezárják a turistaforgalomban és a hétvégéken gyakran használt parkolókat. A Búza téri piac melletti nagy parkolóban a kijárási korlátozásban foglalt életkor és időkorlát szerint ellenőrzik az autósokat, illetve a pecsenyéssor vendégeit, és folyamatos lesz az ellenőrzés az önkormányzat által üzemeltetett termelői piacon.



Debrecenben újabb szigorítás nem lesz a hét végén, de továbbra is zárva tartják a nagyerdei parkerdőt és a város legnagyobb játszóterét, az Ötholdas Pagonyt.











Nyíregyházán Kovács Ferenc polgármester rendelete szerint péntek éjféltől szombat reggel hatig, majd szombat este tíztől vasárnap reggel hatig, és vasárnap este tíztől éjfélig a Bujtosi városligetben és Sóstógyógyfürdő egyes részein - alapos indok kivételével - tilos tartózkodni.



Salgótarjánban szombat éjféltől vasárnap éjfélig valamennyi közterületen, valamint a turistautakon kizárólag az egy háztartásban élők tartózkodhatnak csoportosan, ami három embert jelent.