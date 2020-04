Fejlesztés

Elkezdődött a Bükki Csillagda építése

Elkezdődött a Bükki Csillagda építése, a répáshutai beruházást a tervek szerint 2021 második felében adják át a nagyközönségnek - közölte a Bükki Nemzeti Park csütörtökön az MTI-vel.



A Bükki Csillagda Közép-Európában is egyedülálló attrakció lesz, az interaktív projekt szórakoztatva vezeti be a látogatókat a csillagos égbolt világába. Az épület csaknem 700 négyzetméternyi alapterületen várja majd a vendégeket - olvasható a közleményben.



A beruházást 2018 elején jelentette be Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos Répáshután. Akkor elhangzott: a 990 millió forintból megvalósuló látogatóközpont Közép-Európa legmodernebb csillagászati bemutató tere lesz, amely a remélt hazai népszerűsége mellett turisztikai attrakcióként és szakmai szempontból nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat.



Az épületben a több kisebb távcső mellett egy 50 centiméter átmérőjű főteleszkóp is helyet kap, amely tudományos megfigyelésekre is alkalmassá teszi majd a csillagdát. Emellett a fényről szóló interaktív kiállítás, valamint egy meteoritgyűjtemény is látható lesz az intézményben. A komplexum legkülönlegesebb élményét az úgynevezett 5D-s univerzum nyújtja majd, amely a virtuális valóság segítségével érzékelhető közelségbe hozza a világűrt és az űrutazást.