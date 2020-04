Koronavírus-járvány

A járványhelyzet kezelése mellett már a gazdaság újraindítására készülnek az önkormányzatok

Székesfehérvár veszélyhelyzeti gazdasági konzultációt indított, amelynek célja, hogy a városvezetés pontos képet kapjon a helyi gazdasági élet járványhelyzet okozta kihívásairól, valamint kialakíthassa gazdasági stratégiáját a veszélyhelyzet utáni időszakra - közölte az önkormányzat. A Lehrner Zsolt gazdasági ügyekért felelős alpolgármester által vezetett felmérésbe a helyi vállalkozókat, vállalatokat, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteket is bevonták.



A konzultáció hétfői meghirdetése óta leginkább olyan vállalkozók, cégek jelentkeztek, amelyek leálltak, részben leálltak, vagy nagy százalékban visszaesett a bevételük a járványhelyzet miatt, ugyanakkor többségüknek van elképzelése a jövőről, tervük van arról, hogy a későbbiekben - ha segítséggel is - hogyan tudják majd bevételeiket növelni.



Kaposvár már a gazdaság világjárványt követő újraindítását tervezi. Szita Károly polgármester a helyi Rádió Mostnak adott interjújában arról szólt, hogy levélben fordul a helyi vállalkozókhoz, mert "ötletekkel, tenniakarással sikerül legyűrni a válság okozta nehézségeket".



A politikus kitért arra, hogy kormányhivatali adatok alapján a somogyi megyeszékhelyen 128-cal nőtt az álláskeresők száma az elmúlt év hasonló időszakához képest. Hangsúlyozta, hogy a város beruházásai a járvány ellenére sem álltak le, a városban két új iparterületet is kialakítottak.



Debrecen segélyalapjából csütörtöktől igényelhetnek anyagi segítséget azok, akik a koronavírus-járvány miatt veszítették el állásukat - közölte a polgármester. Papp László emlékeztetett: március 20-án hirdették meg 20 millió forintos kezdőösszeggel a segélyalapot. Azóta magánszemélyek, cégek és más szervezetek felajánlásaiból csaknem 120 millió forint gyűlt össze az önkormányzati alszámlán.

Támogatást azok a 2020. január 1-je előtt már debreceni állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Debrecenben élő magánszemélyek kaphatnak, akiknek a veszélyhelyzet kihirdetése után szűnt meg a munkahelye, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 60 ezer forintot. Anyagi támogatást közüzemi számlák kifizetésére, lakás bérleti díjának támogatására, illetve a digitális távoktatásban való részvételhez szükséges taneszközök beszerzésére lehet igényelni, de kérhetnek élelmiszercsomagot is a rászorulók.



Egerben a helyhatóság egy korábbi intézkedését kiterjesztve az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérlői közül azokat, akiknek a járvány miatt kellett bezárniuk, május 1-jétől mentesítik a bérleti díj megfizetése alól az újbóli megnyitásig, vagy legkésőbb a veszélyhelyzet elmúltáig.



Csongrádon módosították a szociális rendeletet, rendkívüli települési támogatást kaphatnak azok, akik a járvány miatt veszítették el állásukat. A regisztrált álláskeresőknek - családi állapottól függően - 57-72 ezer forint támogatást ad az önkormányzat.



A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. helyi szálláshelyekkel és térségi szolgáltatókkal összefogásban hűségutalványokat bocsátott ki azon vendégek számára, akik szállásfoglalásuk lemondása helyett átfoglalással segítik a zalakarosi szálláshelyeket a veszélyhelyzet idején. A pihenésüket későbbi időpontra átfoglaló vendégek 2021. június végéig felhasználható bónokat kapnak, amelyekkel kedvezményt kínál a Zalakaroson és térségében működő számos vállalkozás és szolgáltató.

Siófok bevételkiesése a járvány miatt eddig 500 millió forintra tehető. Annak érdekében, hogy a város egy esetlegesen elhúzódó veszélyhelyzetben is meg tudja őrizni a munkahelyeket, a polgármester a képviselői tiszteletdíjakat 50 százalékkal mérsékli, továbbá bizonyos munkakörökben, munkaidővel arányosan, akár állásidő bevezetésével maximum 30 százalékkal csökkennek a bérek. Lengyel Róbert hozzátette, a bércsökkentések részletszabályainak kidolgozása folyamatban van.



Zamárdi nagyon nehéz év elé néz, várhatóan elmarad a Balaton Sound is, teljesen felborult a település költségvetése - mondta az MTI-nek Csákovics Gyula polgármester. Kifejtette, a másfél milliárd forintos költségvetésen eddig 25 százalékos lyuk keletkezett, ami miatt drasztikus intézkedéseket kellett hozni, három prioritást szem előtt tartva: maradjon meg az önkormányzat működőképessége, garantált legyen a lakosság biztonsága, és sikerüljön megőrizni a hivatali munkahelyeket. Ehhez lemondtak minden önkormányzat által szervezett rendezvényt, leállítottak minden leállítható fejlesztést, elvonták a dolgozók cafeteriáját, nem lesz idén jutalom, többeknek kell kényszerszabadságot kivennie. Hozzátette, így is maradt 150 millió forintnyi "foltozatlan lyuk" a költségvetésükön, amit reményeik szerint sikerül majd orvosolni kormányzati segítséggel és az előbb-utóbb beinduló idegenforgalommal.