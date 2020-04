Koronavírus

Szijjártó: magyar-szerb határátkelőket nyitottak meg az ingázók és a földművesek előtt

Megnyitották a röszkei, a tompai és a hercegszántói határátkelőt a magyar-szerb határ mentén élők előtt csütörtökön, ezzel is segítve azt, hogy az ingázók ne szenvedjenek túl nagy gazdasági károkat az új típusú koronavírus-járvány következményei miatt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Horgoson, a röszkei határátkelő szerbiai oldalán Ivica Dacic szerb külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján bejelentette: a szerb és a magyar állampolgárok újra használhatják a három említett határátkelőt munkavállalási és mezőgazdasági munkálatok elvégzése céljából a határsáv 50 kilométeres körzetében. Ehhez igazolásra lesz szükség, hogy a határsáv 50 kilométeres körzetében laknak, valamint egy munkáltatói igazolásra, hogy a munkahely a határ 50 kilométeres körzetében van, illetve igazolásra arról, hogy a megmunkálni kívánt föld 50 kilométeres sávban van.



Az ingázók nehézségeire Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint a határ magyar oldalán a helyi parlamenti képviselők hívták fel a figyelmet - közölte a tárcavezető.



Szijjártó Péter bejelentette, hogy emellett magyar nagyvállalatok, a Mol és az OTP fontos szerepet játszanak a magyar és a szerb gazdaság újraindításában.



Folytatódik az eddig is sikeres és népszerű vajdasági gazdaságfejlesztési program, amelynek keretében eddig 86 milliárd forintnyi beruházás jött létre a Vajdaságban magyar költségvetési támogatással.



Folytatódnak a korábban elkezdett közös infrastrukturális beruházások, a Belgrád-Budapest, valamint a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal fejlesztése. Épül az a gázszállítási folyosó is, amely Törökországból Bulgárián és Szerbián keresztül tud majd gázt szállítani Magyarországra, a magyar szakasz 2021 októberére elkészül.



Annak érdekében, hogy a két ország vállalatai közötti együttműködés most se sérüljön, az Eximbanknál 120 millió eurós hitelkeretet nyitottak abból a célból, hogy magyar és szerb vállalatok szorosan együtt tudjanak működni.



Leszögezte: Magyarország abban érdekelt, hogy a szerb védekezés a vírus ellen sikeres legyen, "hiszen mi nem lehetünk sikeresek, ha a szomszédaink sikertelenek", ezért adott Budapest egészségügyi védőeszközöket a szerb kormánynak, a vajdasági magyaroknak, és a boszniai szerbeknek is. "Mi felelős szomszédságpolitikát folytatunk, és ennek az egyik legfontosabb pillére a magyar-szerb kétoldalú együttműködés" - szögezte le.



Szijjártó Péter kiemelte, hogy a nehéz helyzetek mutatják meg igazán, "hogy a sorsunk mennyire összefonódik". Rámutatott, hogy Magyarország és Szerbia rendkívül szoros egymásra utaltságban él Közép-Európában, és kölcsönös érdek az, hogy a szomszédok erősek és egészségesek legyenek. "Ezért elmondhatjuk, hogy minél gyorsabban áll talpra a szerb gazdaság, annál nagyobb segítséget jelent ez a magyar gazdaság számára, hiszen Szerbia a legfontosabb kereskedelmi partnerünk a nyugat-balkáni térségben" - magyarázta a tárcavezető. Hozzátette: minél jobban védekezik Szerbia az új típusú koronavírussal szemben, annál eredményesebb lesz Magyarország védekezése is.

Újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter elmondta, Magyarország biztosította a tranzitot az országon keresztül. A röszkei határt mindennap 14 és 18 óra között használhatják azok a szerb állampolgárok, akik munkavállalási céllal utaznak Nyugat-Európába, Magyarországon viszont csak a kijelölt autópályákat és benzinkutakat használhatják.



A külgazdasági és külügyminiszter a vajdasági érettségizőkre vonatkozó kérdésre válaszolva kiemelte, hogy semmi akadálya nem lesz annak, hogy a vajdasági diákok Magyarországon érettségizhessenek, erre az Emberi Erőforrások Minisztériuma megteremti a lehetőséget, ahogy arra is, hogy az érettségizőknek ne kelljen két hétre karanténba vonulniuk.



Ivica Dacic szerb külügyminiszter kiemelte, hogy a két ország kapcsolata ebben a nehéz időszakban is példamutató. Felhívta a figyelmet arra is, hogy határok magyar javaslatra nyíltak meg, Szerbia ugyanis március közepén teljes mértékben lezárta a határait a ki- és bejövő forgalom előtt.



Szijjártó Péter végül arra kérte hivatali kollégáját, hogy dolgozzanak a jövőben azon, hogy ne csak a most megnyitott három határátkelő tudjon működni, hanem a többi is.