Koronavírus

Ajánlott rendszeresen nézni a felvi.hu-t

A koronavírus-járvány a felvételit is érinti. Minden, a felvételivel kapcsolatos információt folyamatosan közzétesznek a felvi.hu oldalon, ezért azt ajánlott rendszeresen nézni - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az M1 aktuális csatornán szerda este.



Kitért arra is, hogy a szakképzés rendszere hasonló a közneveléséhez. Egy-egy tárgyat leszámítva kizárólag írásos lesz az idei érettségi - mondta, hozzátéve, a szakképzésben viszont komplex vizsga lesz, de szóbeli vizsgát idén nem tartanak. A gyakorlati vizsgákat azonban meg kell tartani. Itt is lehetővé teszik, hogy ha valaki most nem szeretne vizsgázni, ezt ősszel tegye meg.



Az államtitkár kiemelte: azokra a fiatalokra is nagy szükség lesz a gazdaság újraindításánál, akik korábban a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapták meg diplomájukat. Ezért döntött a kormány arról, hogy aki augusztusig záróvizsgát tesz, nyelvvizsga nélküli is megkapja oklevelét.



Schanda Tamás köszönetét fejezte ki az oktatás szereplőinek, hogy "soha nem látott összefogással és erőfeszítéssel vetették bele magukat" a digitális oktatásra való átállásba.