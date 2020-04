Koronavírus

MOKK: a közjegyzők most is fogadnak minden fontos ügyben, de új rend szerint

A járvány miatt kihirdetett különleges jogrendben is fogadják az ügyfeleket a közjegyzők minden fontos és halaszthatatlan ügyben, de a veszélyhelyzet idejére új rendet alakítottak ki - tájékoztatta a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) szerdán az MTI-t.



A közleményben azt írták, több ügytípusnál elektronikus ügyintézésre tértek át, ha azonban mégis személyesen kell felkeresni a közjegyzőt, azt tanácsolják, hogy az ügyfelek a torlódás elkerülése érdekében telefonon vagy e-mailben előzetesen egyeztessenek az irodával.



Bizonyos eljárásokban - például fizetési meghagyásoknál, hagyatéki eljárásokban, hitelbiztosítéki nyilatkozatok esetén - átmenetileg írásban, postai vagy elektronikus úton lehet ügyet intézni.



A magánszemélyeknél az elektronikus ügyintézéshez többnyire - például a hagyatéki eljárásban - elegendő az Általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) használata. A fizetési meghagyásos eljáráshoz viszont minősített e-aláírás és időbélyegző vagy e-aláírásra alkalmas személyi igazolvány szükséges. Ezekben az eljárásokban az iratbetekintési jog sem gyakorolható személyesen - emelték ki.



Hozzáfűzték, hogy a vállalkozások az eddig is elektronikusan intézett ügyekben továbbra is a megszokott módon járhatnak el.



Kitértek arra is, hogy a feltétlenül személyes megjelenést igénylő legfontosabb ügyekben továbbra is lehetőség van személyes ügyintézésre a közjegyzői irodákban. Ezek között említették a közjegyzői okiratszerkesztési eljárást (például hitel- és kölcsönszerződések, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok, bérleti szerződések, meghatalmazások ügyében), hiteles kiadmány kiállítását, okirat őrzését, pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzését, az elektronikus letéti tár használatát, valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggésben az azonossági nyilatkozat tételének tanúsítását.



Ezen felül továbbra is tehető közvégrendelet közjegyző előtt, és az írásbeli magánvégrendelet is letétbe helyezhető.