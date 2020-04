Koronavírus

BKK: 60 ezer maszkot osztanak szét Budapest tíz forgalmas csomópontján

A fővárosi közösségi közlekedésben jövő hétfőtől életbe lépő új utazási feltétel betartását elősegítendő Budapest tíz forgalmas csomópontján 60 ezer egészségügyi maszkot osztanak szét ingyenesen a következő napokban - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására Karácsony Gergely főpolgármester elrendelte az arcot eltakaró maszk, kendő vagy sál viselését Budapesten a közösségi közlekedési járműveken április 27-től - emlékeztettek az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Mint írták, az intézkedés betartásának elősegítése érdekében, illetve hogy minden utas biztonságban érezhesse magát a tömegközlekedési járatokon, a BKK és a Főpolgármesteri Hivatal mosható és vasalható textilmaszkot oszt az utazóközönségnek és a fővárosban közlekedőknek a következő napokban.



Az új utazási feltétel életbe lépését megelőzően és azt követően tíz forgalmas csomóponton, hetente többször, reggel 7 és 9 óra között 60 ezer egészségügyi maszkot osztanak szét ingyenesen a BKK munkatársai.



A kezdeményezéshez a Magyar Református Szeretetszolgálat is csatlakozik, és első körben 5 ezer, majd később további 25 ezer maszkot adnak térítésmentesen a közösségi közlekedést használóknak - közölte a BKK.



A közleményben kitértek arra is, hogy a környező európai fővárosok közül Bécsben és Prágában már korábban bevezették a közösségi közlekedési eszközökön való maszkviselést a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében.



Budapesten továbbra is naponta fertőtlenítik és takarítják a járművek minden közösen használt felületét - beleértve a leszállásjelző gombokat, a kapaszkodókat, az ülőfelületeket, az ablaknyitókat - és a járművezetői állást is - írták.



A közleményben idézik a BKK vezérigazgatóját, Varga Ivettet, aki azt hangsúlyozta: "ha odafigyelünk magunkra és embertársainkra, illetve betartjuk az intézkedéseket, csökkenthetjük a fertőzésveszélyt, és a közösségi közlekedés továbbra is biztonságos választást jelenthet a fővárosi utazásokhoz".



Az intézkedés betartására a közterületi FUTÁR-kijelzők, a járműveken pedig hangbemondás és a kihelyezett tájékoztató anyagok figyelmeztetik majd az utasokat.