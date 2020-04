Koronavírus

Több mint 21 ezer liter kéz- és felületfertőtlenítőt szállított ki a Mol

Több mint 21 ezer liter kéz- és felületfertőtlenítőt szállított ki a Mol kedden a Készenléti Rendőrség budapesti központjába, ahonnan azt továbbviszik azt az ország minden részébe. A tervek szerint a Hygi április végétől a Mol töltőállomásain is kapható lesz.



Az olajtársaság közleménye szerint továbbra is zajlik MOL kéz- és felületfertőtlenítő szereinek kiszállítása az egész országban, a járvány elleni védekezés szempontjából stratégiai szervezeteknek és vállalatoknak.



Mintegy 800 liter Mol Hygi fertőtlenítőszer érkezett például a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, és még a héten folytatódik a kórházak ellátását intéző Állami Egészségügyi Ellátó Központ kiszolgálása is.



Mint írták, a társaság almásfüzitői üzeme harmadik hete gyárt fertőtlenítőszereket; onnan a múlt hét végéig összesen közel 500 ezer liter terméket szállítottak ki - az Operatív Törzzsel együttműködve - a közfeladatot ellátó és a koronavírus elleni küzdelemben élen járó intézményeknek.



A Mol-csoporthoz tartozó, kenőanyagok gyártásával foglalkozó MOL-LUB Kft. mindössze két hét alatt állította át korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát fertőtlenítő előállítására.



Hozzátették, hogy április 20-án 42 ezer liter Hygi érkezett a kórházakat ellátó Állami Egészségügyi Ellátó Központnak, illetve a MÁV Zrt. 24 ezer litert kapott.



Korábban 480 liter Hygit szállítottak ki a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságra, Békéscsabára, és 720 litert a Békés Megyei Központi Kórházba, Gyulára, valamint 45 ezer litert a székesfehérvári vegyvédelmi alakulathoz.



Ezt megelőzően kapott már a fertőtlenítőből a Volánbusz, a BKV, a Miskolci Közlekedési vállalat, a Zalai Vízmű, a Magyar Posta, az ÁEEK, hulladékkezelők, közművek és önkormányzatok, rendőri és honvédelmi szervek, illetve kórházak is.