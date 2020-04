Koronavírus

Elkészült a kiskunhalasi járványügyi mobil kórház

A két és fél hét alatt elkészülő kiskunhalasi járványügyi mobil kórház egy olyan mérnöki és kivitelezési bravúr, amely igazolja, hogy ilyen rövid idő alatt is lehet kiváló minőségű és felszereltségű kórházat építeni - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kedden a településen.



Kovács Zoltán hangsúlyozta: a 150 beteg befogadására alkalmas mobil járványügyi kórház ékes bizonyítéka azoknak a képességeknek is, amelyekkel egyébként a büntetés-végrehajtás rendelkezik, illetve annak a tudásnak, amely a magyar szakembereket kórházépítésben, kórházak felszerelésében és berendezésében jellemzi.



Az államtitkár orvosszakmai kérdésnek nevezte annak eldöntését, hogy mikor van szükség egy olyan intézmény megnyitására, amely kimondottan a koronavírus-fertőzöttekkel, azok közül is a súlyosabb betegekkel foglalkozik. De az intézmény készen áll - fogalmazott.



Kovács Zoltán kiemelte: a kormány kellő időben meghozta azokat a korlátozó, illetve előkészületi döntéseket, amelyek lehetővé teszik a koronavírus terjedésének lassítását. A magyar járványgörbe, a megbetegedések száma, a betegek és az elhalálozások száma "pontosan az időben hozott intézkedések miatt nemzetközi összevetésben is kiállja a próbát" - fogalmazott.



Az államtitkár ugyanakkor hozzátette, bár a kormány lépései lehetővé tették, hogy a járvány lassabban terjedjen, mint máshol, ez nem jelenti azt, hogy a körülmények megváltozása miatt bármelyik pillanatban ne lobbanhatna be, és "ne következhetne be egy olyan szcenárió, amely indokolttá tenné a több tízezer ágy szükségességét".



Közölte: a kiskunhalasi mobil járványügyi kórház egy hirtelen jelentkező, nagy nyomás, terhelés kezelésére épült. A tervek szerint a kiskunhalasi börtön területén elkészült konténerkórház a járványhelyzet megszűnésével a büntetés-végrehajtás országos hálózatának kórházaként működhet tovább.



Kovács Zoltán az MTI kérdésére elmondta: a magyar egészségügyi rendszer, a rendvédelem, a katasztrófavédelem, illetve az összes érintett intézmény és szervezet a legrosszabb forgatókönyv kezelésére is felkészült. Ennek demonstrációjára május első hetében, május 3-a körül lesz szükség.



A magyar emberek védelme érdekében kialakított keretek biztosítása a magyar állam és az operatív törzs felelőssége, a szakmai kérdésekben azonban már az orvosoknak, a szociális ellátórendszernek, a fertőzéssel foglalkozó szakembereknek kell döntést hozniuk - tette hozzá.



A beruházásért felelős büntetés-végrehajtási szervezet helyszínen kiosztott közleménye szerint a kiskunhalasi járványügyi kórház építésén 24 órában több száz szakipari munkás és szakember dolgozott. A legszigorúbb infektológiai szabályoknak is megfelelő létesítményt a legmodernebb berendezésekkel és orvostechnikai eszközökkel szerelték fel.

A 3100 négyzetméter alapterületű, 225 konténerből álló épületegyüttesben 36 kórtermet alakítottak ki. Ezekből 16 az alacsony, 16 a közepes kockázatú és 4 a súlyosabb állapotban lévő betegek kezelését szolgálja.



A Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet területén felépült, de a börtöntől elkülönített mobil konténerkórház folyamatos működését és a kulcsfontosságú berendezések használatát egy 1,6 megawattos transzformátor, két aggregátor és egy szünetmentes tápegység biztosítja.



A mobil járványügyi kórház gyógyító-megfigyelő egységgel, háromutas zsiliprendszerű öltözőkkel, befogadó és vizsgálórészleggel, külön laboratóriummal, röntgen-, ultrahang- és CT-készülékkel, továbbá lélegeztetőgépekkel rendelkezik.