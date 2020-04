Koronavírus-járvány

Karácsony: az érettségi vizsgák idején teljes kapacitással működik majd a tömegközlekedés

Az írásbeli érettségi vizsgák időszakában újra teljes kapacitással működik a budapesti közösségi közlekedés - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester hétfő este a Facebook-oldalán közzétett videoüzenetében.



A főpolgármester a Budapesti Közlekedési Központ vezetőitől kérte, mérjék fel, hogy az írásbelik időszakában hol és mikor várható még nagyobb igény a közösségi közlekedésre - mondta a főpolgármester.



Megismételte azt is, hogy jövő hétfőtől csak sállal, kendővel vagy maszkkal eltakart arccal lehet felszállni a tömegközlekedési járatokra. Ennek érdekében a fővárosi önkormányzat több mint 30 ezer maszkot oszt szét az elkövetkező napokban a járókelők között - közölte Karácsony Gergely.



A főpolgármester szólt arról is, hogy ha Orbán Viktor miniszterelnök május 3-ra "várja a járvány tetőzését (...), a kérdés csak az, hogy miért pont ebben az időpontban kezdik el az írásbeli érettségiket".