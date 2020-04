Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: legalább egy hétig nem volt orvos a fővárosi Pesti úti idősotthonban

Legalább egy hétig nem volt orvos a fővárosi Pesti úti idősek otthonában - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília azt mondta: a rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján kiderült, hogy "legalább egy hétig fizikailag nem volt" az intézményben jelen orvos. Bizonyosan nem tudta helyben a gondozottakat vizsgálni. Az időotthon ügyében tovább folytatódik a vizsgálat - közölte.



Müller Cecília elmondta azt is, hogy a Pesti úti idősek otthonánál újabb mintákat vettek, és jelenleg 223 gondozott és 19 dolgozó fertőzöttet tartanak nyilván az intézményben. Az elhunytak száma 23. A második mintavétel 267 lakónál, 40 dolgozónál történt meg, a minták laboratóriumi vizsgálata jelenleg is zajlik, keddre vártható eredmény - tette hozzá.



Közölte, matematikai modellezésen alapuló becslés szerint május 3-ára "fut csúcsra a járvány". Ez azt jelenti, hogy a megbetegedések száma a továbbiakban nem növekszik, hanem "egyfajta plató keletkezik", "több napig ugyanannyi megbetegedésszámot, illetve pozitivitást regisztrálnak", de azt "nem tudjuk megmondani, hogy ez a várt plató meddig tart".



Hozzátette: a május 3-ai dátum már egy ideje ismert, erre készül fel az egészségügyi rendszer technikailag. Emellett folyamatos az egészségügyi dolgozók oktatása is online, illetve úgynevezett blended learning - vagyis az online és a hagyományos módszert ötvöző - képzés keretében. 2822 orvos, 8803 ápoló és 659 önkéntes kezdte el a képzést, 1668 orvos, csaknem 6 ezer ápoló és 350 önkéntes pedig már sikeres záróvizsgát tett - ismertette.



Müller Cecília kérdésre válaszolva közölte: az országban 19 idősotthonban van jelen a koronavírus. Nyolc budapesti intézményben, valamint Tökölön, Sződligeten, Borsodnádasdon, Nagymágocson, Mezőszilason, Győrben, Töltéstaván, Csákánydoroszlón, Bodajkon, Dabason és Seregélyesen. Több intézményben csak egy-egy megbetegedést regisztráltak, azt is az ápolók körében.



Kérdésre reagálva beszélt arról is, hogy a vírus zárt közösségekben terjed leginkább, ezért az operatív törzs szerint az érettségi megrendezésének a higiéniai előírások megtartása mellett nincs akadálya.



Ugyancsak kérdésre válaszolva ismertette: az Országos Mentőszolgálat 55 autója jár mintát venni, ezeket a járműveket nem a mentésből vonták ki.



Szintén kérdésre beszélt arról, nem kizárt, hogy a légkondicionálókon keresztül is terjed a vírus, de úgy látja, egy átlag háztartásban, illetve az autóban a szokásos karbantartás elvégzése mellett nem jelent különösebb kockázatot a használata.