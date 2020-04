Koronavírus-járvány

Az MSZP-frakció bedobja a közösbe a képviselői fizetésemelését

"Az egyetlen baloldali parlamenti erő, az MSZP országgyűlési képviselői ahogy eddig, úgy ezután is a párt által létrehozott Szolidaritási Alapba utalják a Fidesz által kiutalt fizetésemelést" – közölte a szocialista párt. Mint írták, ebből az alapból a szocialisták különböző karitatív és segélyakciókat támogatnak, mint tették ezt karácsony előtt, illetve a járvány kitörése után, amikor védőfelszereléseket és tisztítószereket juttattak el azoknak, akiknek a kormány képtelen volt segíteni.



Az első 15 millió forint felhasználásáról egy videós összeállítást is közzétettek, miután a kormánypárthoz közel álló médiumok azzal vádolták, valójában nem is adományoznak, vagy nem olyan mértékben, ahogyan azt korábban közölték.



Mint ismeretes, Magyarországon április elején 11,4 százalékkal magasabb fizetést kaptak a magyar parlamenti képviselők. Már a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése előtt lehetett tudni, hogy változni fog a parlamenti képviselők fizetése márciustól, de a korábbi számításokat megerősítették a parlament honlapján frissült adatok. Így a képviselői alapbér (az átlagbér háromszorosa) 989 700 forintról 1 103 400 forintra emelkedett. Tehát már nincs olyan képviselő a parlamentben, aki egymillió forintnál kevesebbet keresne...