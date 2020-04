Koronavírus

Operatív törzs: újabb védőeszközök érkeznek Magyarországra

Jelentős egyéni védőeszköz-szállítmányok érkeznek szombaton Magyarországra - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szombati online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert kiemelte: négy teherjárat érkezik szombaton Budapestre, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, 193 karton sebészi szájmaszkkal, 2000 karton kesztyűvel, 1479 karton izolációs ruhával. A szállítmányok össztömege megközelíti a 20 tonnát - tette hozzá.



Beszámolt arról is: a rendőrség a korlátozások bevezetése óta 75 esetben tett szabálysértési feljelentést üzletek korlátozott nyitva tartásával összefüggő szabályszegés miatt.



A kijárási korlátozással kapcsolatban március 28 óta 22 361 szabálysértés ügyében jártak el a rendőrök, 12 324 esetben figyelmeztetést, 5200 alkalommal helyszíni bírságot, illetve 4835 emberrel szemben feljelentést alkalmaztak - közölte.



Az alezredes arról is beszélt, hogy szombattól hatályba lépett az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi hogy a hétvégére az önkormányzatok helyi rendeletekkel helyben szigorúbb korlátozásokról dönthessenek. Több településen éltek is ezzel a lehetőséggel - mondta, és kérdésre hozzátette, hogy minden héten megvizsgálják, szükség van-e erre, ugyanakkor erről minden esetben a kormány jogosult dönteni.



A rendőrök a közterületeken biztosítják a közrend és a közbiztonság fenntartását, ellátják a veszélyhelyzeti feladataikat - mondta. Ismertette, csökkent a hatósági házi karanténok száma, 12 150 hatósági házi karantén van érvényben, ami 251-gyel kevesebb a pénteki adatoknál - mondta. Ezt azzal indokolta, hogy napról napra nő azoknak a külföldről hazatérő magyaroknak a száma, akiknek kötelezően házi karanténba kellett vonulniuk, de ennek időtartama már lejárt. Előrevetítette: a továbbiakban is a házi karanténok számának csökkenésével számolnak.



A határforgalomról azt mondta: teherforgalomban a belépő oldalon Hegyeshalomnál, a személyforgalomban kilépő oldalon Nagylaknál lehet várakozási időre számítani.



Arra a kérdésre, hogy több helyen például konditermek megnyitását tervezik, azt mondta: az üzletek korlátozott nyitvatartását a továbbiakban is ellenőrizni fogják, ha szabályszegést tapasztalnak, szankciót szabnak ki.