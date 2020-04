Állati

Medvebocsokat észleltek a Mátrában

Két medvebocsról rögzített képet a Gortva Birtok kameracsapdája Pásztó külterületén. Szerdán egy leterített szarvasról is mutatottak pár képet, ami nem messze hevert attól a helytől, ahol a bocsokat észlelték.



Később a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága is megerősítette, hogy az elmúlt napokban több barna medvével kapcsolatos bejelentést is kaptak a Bükk és a Mátra területéről, amit minden egyes alkalommal kivizsgáltak.



Felhívják a figyelmet, hogy alapvetően elég kicsi az esélye annak, hogy medvével, farkassal találkozzon az ember kirándulás közben, hiszen jó esetben ezek az állatok nem mennek az ember közelébe.