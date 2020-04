Koronavírus-járvány

Magyar Posta: az emberek elfogadták a kézbesítés új eljárási rendet

Az ügyfelek nem csak türelemmel viseltetnek a megváltozott eljárás iránt, hanem várták is ezeket az intézkedéseket, és egyben megköszönte hozzáállásukat. 2020.04.18 04:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az emberek elfogadták a postai kézbesítés új eljárási rendjét, és a postai várakozást - mondta Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője a kormány Facebook-oldalán pénteken közzétett videójában.



Megjegyezte, az ügyfelek nem csak türelemmel viseltetnek a megváltozott eljárás iránt, hanem várták is ezeket az intézkedéseket, és egyben megköszönte hozzáállásukat.



Panulin Ildikó ismertette, hogy a vállalat mindenki egészségét védő intézkedéseket vezetett be, például a postások, illetve a postai ügyintézők maszkot és kesztyűt hordanak.



Szólt arról, hogy országszerte sok a nyitott pultos posta, a munkatársak és az ügyfelek egészségének megőrzése érdekében leheletfogó paravánokat telepítenek, a munkát húsvét előtt kezdték, és a napokban is országszerte folytatják.



A Magyar Posta szóvivője szólt arról is, hogy bevezették április elején az érintésmentes kézbesítést azzal a céllal, hogy a közvetlen fizikai kontaktust elkerüljék, így ma már aláírás nélkül vehetik át az emberek a küldeményeket.



Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyar Posta szolgáltatásai között külön költség nélkül elérhető az elektronikus csekkbefizetés, emiatt nem kell a postahivatalba menni.



A miniszterelnöki megbízott kiemelte, hogy több mint 30 ezer kézbesítő és postai dolgozó folyamatosan szolgálatot teljesít az ország 2700 postahivatalában. A postások ezekben a napokban is ott vannak az első vonalban - fogalmazott Nyitrai Zsolt, és megköszönte mindenki felelősségteljes munkájukat.