Két hét karantén után ismét munkába állt Győr polgármestere

Három koronavírus tesztje is negatív lett Győr polgármesterének, aki így - két hét után - péntektől a megyeszékhely városházáján és a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban is elláthatja feladatait.

Dézsi Csaba András azután vonult karanténba, hogy második, önköltségen végeztetett tesztje pozitív lett április 1-jén. A városvezetőnek enyhe tünetei voltak.



Nemcsak a polgármester, hanem Radnóti Ákos alpolgármester is munkába állhatott két hét karantén után.



Dézsi Csaba András és Radnóti Ákos is azután végeztette el a tesztet egy magánlaborban önköltségen, miután kiderült, hogy a város jegyzőjének, Lipovits Szilárdnak pozitív eredményt mutatott a koronavírustesztje és tünetei is voltak.