Koronavírus-járvány

18,7 milliárdos magyar kormányzati támogatást kaptak a székely gazdák

Összesen közel 53, 5 millió eurót, vagyis mintegy 18,71 milliárd forintot kaptak azok az erdélyi magyar gazdák, akik jelentkeztek a Pro Economica Alapítvány de minimis mezőgazdasági pályázatára – idézi a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének közleményét április 14-i cikkében a Maszol.ro.



A pályázati pénzeket nagypéntekig fizették ki, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke pedig úgy vélte, „a magyar kormány által finanszírozott program kifizetései jó időben érkeznek a mezőgazdászokhoz és mezőgazdasági vállalkozókhoz".



Az RMDSZ közleménye szerint a programra Kovászna, Hargita és Maros megyéből összesen 5 293 pályázatot nyújtottak be mezőgazdasági gépek és eszközök beszerzésére amiből 4 765 támogatási szerződést kötöttek meg, a benyújtott 4 669 kifizetési kérelemből pedig 4 661-et fizetett ki az alapítvány: 4 721 060 893 forintnyi összeggel 1 065 pályázót Kovászna megyében, 7 659 911 267 forintnyi összeggel 1 972 pályázót Hargita megyében, 6 333 563 806 forintnyi összeggel pedig 1 624 pályázót Maros megyében támogattak.



A romániai magyar párt elnöke szerint ugyan járványhelyzet veszélyezteti Romániát, ez viszont nem jelenti azt, hogy megáll az élet a mezőgazdászok számára is. „Hatalmas nyomás van a gazdákon, akik tudják, hogy fontos szerep hárul rájuk a következő időszakban. A mezőgazdasági tevékenységeket a mostani krízishelyzetben is el kell végezniük felelősséggel, hogy őszre legyen termés" - fejtegette Kelemen.



A Népszava információi szerint az erdélyi járványhelyzettel is számol az Orbán-kabinet: az egészségügyért is felelős Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője, Kásler Miklós levélben kérte meg a kórházigazgatókat, mérjék fel, hogy van-e az intézményükben olyan orvos, aki vállalna munkát Romániában Sepsiszentgyörgyben és Kovászna megye más településein.



Közben Csíkszeredába és Sepsiszentgyörgyre érkezett a magyar kormány támogatása a koronavírus elleni küzdelemhez szerdán. Sepsiszentgyörgyön 39800 védőmaszkot, 2200 védőruhát, 400 pleximaszkot, 13 ezer védőkesztyűt, 640 darab védősapkát, 1300 cipővédőt, 1850 liter fertőtlenítőszert, 425 darab védőszemüveget vettek át.



Bár Romániában 7216 igazolt fertőzést és 362 halálesetet jegyeztek a járvány miatt szerdáig, és az ország egyes értékelések szerint a vírus terjedése szempontjából a világ tíz legkockázatosabb állama közé tartozik, a székelyföldi megyék nem tartoznak a legfertőzöttebbek közé: Hargitában mindössze 7 igazolt fertőzést tartanak számon, Kovásznán pedig 123-at.