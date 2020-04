Koronavírus-járvány

Meghalt 14 beteg, 1763-ra emelkedett a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 14 beteg - valamennyien idősek és más krónikus betegségben is szenvedtek, és 111-gyel, 1763-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu péntek reggel.



A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az újkoronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 156-ra emelkedett. 207-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.



Kiemelték, hogy 18-ra nőtt Pesti úti idősotthon elhunytjainak száma is.



Kitértek arra is, hogy 847 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 63-an vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásukat, készülve a tömeges megbetegedések fázisára.



Azt írták: a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. Az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval több a tényleges vírushordozó, aki fertőzhet. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen a budapestieket kérik, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.



Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérik őket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérik a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására - tették hozzá.



Az oldal adatai szerint 12 401-en vannak hatósági házi karanténban. Az eddig elvégzett mintavételek száma 41 590.



Továbbra is Budapesten (883 ember) és Pest megyében (259) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (128), Győr-Moson-Sopron megye (63), Csongrád megye (54), Borsod-Abaúj-Zemplén (52) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (43). Békés megyében (12) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.