Koronavírus

PDSZ: kockázatos az érettségik megtartása

Élesen kritizálta a kormány idei érettségiről hozott döntését a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében. A szakszervezet szerint a koronavírus-járvány miatt kockázatos megtartani - még korlátozott módon is - a vizsgákat.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be, hogy csak írásbeli érettségi vizsgákat szerveznek a koronavírus-járvány miatt május 4-től a kormány döntése alapján, és kizárólag azoknak lesz lehetőségük érettségit tenni, akiknek a továbbtanulás miatt erre szükségük van. Ez mintegy 83 ezer diákot érint, és a vizsgákat várhatóan mintegy két hét alatt bonyolítják le.



A PDSZ véleménye szerint a lehető legrosszabb döntést hozta a kormány: hiába kérték a szakmai szervezetek és szakszervezetek a széleskörű szakmai egyeztetést.



Ezzel a lehető legnagyobb kockázatnak teszik ki az érettségiben részt vevő felnőtteket és diákokat, családjaikat, továbbá veszélyeztetett korú vagy egészségi állapotú hozzátartozóikat - írták.



Álláspontjuk szerint a most bejelentett intézkedés önmagában megkérdőjelezi az eddigi korlátozó rendelkezések hitelét, s az a fegyelem, amellyel a magyar társadalom alkalmazkodott a kialakult helyzethez, lazulni fog, és az eddigi áldozatok értelmetlenné válnak.



Felszólítják a tanárokat, jelezzék az intézményvezetőjüknek, hogy jelen körülmények között nem kívánnak közreműködni az érettségiben, valamint a szülőket, hogy tiltakozzanak ők is a gyermeküket és családjukat veszélyeztető döntés ellen - áll a PDSZ közleményében.