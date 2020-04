Koronavírus-járvány

A kórházak országszerte felkészülnek a tömeges megbetegedésekre

A kórházak országszerte felkészülnek a koronavírus-járvány miatti tömeges megbetegedésekre; április 19-ig országosan 32 900, azaz a kórházi ágyak 50 százalékát kell szabaddá tenniük az intézményeknek - közölték a koronavirus.gov.hu oldalon szerda este.



A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az adatokból látszik, egyre több a fertőzött és egyre több a beteg Magyarországon is, ezért a kórházaknak fel kell készülniük arra, hogy tömegével kell majd ellátniuk a betegeket.



Hozzátették: a cél az, hogy Magyarország egész területén, minden nagyobb kórházban legyen elég hely, elég ágy - akár több száz beteg ellátására is -, ha a tömeges megbetegedések szakaszába lépne a járvány.



Hangsúlyozták, az ágyak felszabadítása több ütemben zajló, hetek óta tartó munka.



Ismertették: az április 19-ig biztosítandó 50 százalékos ágykapacitás 32 900 ágyat, míg a következő ütemben tervezett 60 százalékos ágykapacitás 39 500 ágyat jelent, ezeket a koronavírusos betegek ápolására kell biztosítani szükség esetén.



A közlemény szerint az intézkedéssel azt szeretnék elkerülni, amit a külföldi tudósításokból is látni, hogy vannak országok, városok, ahol a tömeges megbetegedés miatt hirtelen szakadt rá a kórházakra több száz, több ezer beteg ellátása, és egyszerűen nincs hová tenni őket, nem jut nekik ágy, nem jut nekik megfelelő kórházi ellátás.



"A kórházakat felkészítjük a legrosszabb forgatókönyvre" - fogalmaztak.



A koronavirus.gov.hu oldalon azt írták: a kórházak megkapták az intézményükre vonatkozó megcélzott ágyszámot, ugyanakkor egy-egy megyén belül - a megyére előírt ágykapacitást megtartva - a kórházak egymás közötti átcsoportosításra is lehetőséget kapnak.



Közölték: mindez nem jelenti azt, hogy az összes egyéb beteget hazaküldenék a kórházakból. Arról, hogy melyik beteget lehet hazaküldeni és melyiket nem, a kezelőorvos, illetve orvosi konzílium dönt szakmai protokoll szerint - írták.



A weboldalon megyei bontásban közölték, hány ágyat kell felszabadítaniuk az intézményeknek a két ütemben.



Április 19-ig a legtöbb kórházi ágyat, 8344-et Budapesten, majd Borsod-Abaúj-Zemplén (2249) és Hajdú-Bihar (1717) megyében, a legkevesebbet, 675-öt Tolna megyében kell szabaddá tenni. A következő ütemben, amikor már az ágyak 60 százaléka lesz szabad, ez Budapesten 10 013, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2698, Hajdú-Bihar megyében 2060, míg Tolna megyében 810 ágyat jelent.