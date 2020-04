Természet

Kittenberger-emlékerdőt telepít az Ipoly Erdő Zrt.

Kittenberger-emlékerdőt telepít az Ipoly Erdő Zrt. Kismaros térségében, az erdőben tízezer tölgy- és vadgyümölcs-csemetét ültetnek el.



A Börzsönyhöz erősen kötődő, nemzetközi hírű vadász és Afrika-kutató nevét viselő emlékerdőhöz csatlakozik majd egy kis pihenőhely is, ahol emlékoszlopot helyeznek el - közölte honlapján a balassagyarmati székhelyű társaság.



Mint írják, a helyszín egy könnyű sétával elérhető az erdőgazdaság által rekonstruált Rózsakunyhótól, amelyről Kittenberger barátja és vadásztársa, Fekete István író közös vadászataikat is megörökítő műveiben lehet olvasni.



Az új erdőt és az emlékhelyet a vadak károsításától kerítés védi, amelynek létesítéséhez a területen gazdálkodó Börzsönyi Borostyán Vadásztársaság jelentős forrással járult hozzá.



Az emlékerdőt az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás programjának részeként és annak támogatásával alakítják ki egy hektár területen.



Az Ipoly Erdő Zrt. Magyarország legerdősültebb táján gazdálkodik, de kiemelten fontosnak tartja, hogy új erdőterületek létrehozásával is hozzájáruljon hazánk erdővagyonának, az erdők szénmegkötő képességének növeléséhez - írják. Az erdőgazdaság csatlakozott az Agrárminisztérium Országfásítási Programjához, melynek keretében, a 2019-2020-as erdősítési szezonban több helyszínen kezdte meg a talajelőkészítés munkálatait és az erdősítéseket.



A társaság Bercel község határában, 14 hektáron, közel 50 ezer csemetét és 4000 kilogramm makkot ültet el ezekben a hetekben. A szakemberek kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a termőhely adottságainak leginkább megfelelő, a területen őshonos, a térségre jellemző erdőtársulásokat hozzanak létre. Így, ezekben az erdőtelepítésekben kocsánytalantölgy-csemeték és csertölgy makkok kerülnek a talajba.