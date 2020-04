Koronavírus-járvány

Több hazai település fenntartaná az általa szigorított korlátozásokat

A vidéki nagyvárosokban a húsvéti ünnepek alatt alapvetően felelősségteljesen viselkedtek az emberek, de volt, ahol a nagypénteki tapasztalatok miatt már aznap este szigorítani kellett az intézkedéseken. Több település önkormányzata jelezte, hogy az általa a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat szükség esetén fenntartaná.



Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András arról számolt be, hogy az emberek többsége betartotta a szigorú előírásokat: nagyobb csoportosulások nem voltak, a jelentések szerint 598 esetben kellett a közterület-felügyeletnek szóbeli figyelmeztetést alkalmaznia, miközben a rendőrség sem találkozott kirívó esettel, bírságot is csak néhány esetben szabtak ki.



A városvezető szerint, bár a szigorú szabályok határideje lejárt, azok betartása fontos lenne a következő napokban, hetekben is. Ezért azt kérte a fehérváriaktól, hogy a közterületeken és közparkokban csak alapos indokkal tartózkodjanak.



Kaposváron az elmúlt napok tapasztalatai azt mutatták, hogy az emberek nagy része betartja a polgármester pénteki korlátozó intézkedésében foglaltakat. Szita Károly polgármester a lakosság biztonsága érdekében úgy rendelkezett, hogy a város népszerű kirándulóhelyén, a Desedánál nem nyithatnak ki a büfék, a tó toponári oldalán nem használható a strand melletti, valamint a csónakházhoz vezető parkoló, a kaposfüredi részen pedig nem látogatható a kilátó és a játszótér. A kaposvári Városligetben a futókört továbbra is igénybe vehetik a sportolni vágyók, de a város valamennyi sportpályáját lezárták.



A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság az MTI érdeklődésére azt közölte: a megyében a lakosság nagy része együttműködő a kijárási korlátozást illetően, mindazonáltal az intézkedések bevezetése óta 163 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 395-ször tettek szabálysértési feljelentést, és 403-szor éltek figyelmeztetéssel a szabályszegőkkel szemben.



Pécsen hétfő éjjelig zárták le a megyeszékhely forgalmas közparkjait, szabadidőparkjait, a mecseki parkerdő teljes területét, valamint a város azon közterületeit és parkolóit, amelyeket hagyományosan sok kiránduló keres fel. A pécsi önkormányzat tájékoztatása szerint az emberek szinte kivétel nélkül megértőek és együttműködőek voltak, az ünnep alatt nem volt szükség szankció alkalmazására. Az önkormányzat a héten tárgyal arról, hogy a húsvéti időszakra hozott korlátozásokból melyeket lenne indokolt fenntartani. Szombathelyen elnéptelenedtek az utcák a húsvéti ünnepek idején, az emberek megértették és betartották a korlátozásokat - közölte a polgármesteri hivatal. A tájékoztatás szerint a hétvégi intézkedések közül fenntartják a rekreációs övezethez vezető parkolók lezárását, így a Csónakázó-tó, az Emlékmű-domb és a Sportliget csak gyalogosan vagy kerékpárral közelíthető meg.

Szolnokon nagypénteken nagyon sokan mentek ki a szabadba, parkokba, ezért új önkormányzati rendelet lépett életbe: húsvéthétfőig háromnál több ember nem csoportosulhatott a köztereken, a Tisza- és a Zagyva-parti sétányokon, az üzletek, cukrászdák, dohányboltok előtt - közölte Szalay Ferenc polgármester.



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kijárási korlátozás megszegése miatt a megye területén a húsvéti ünnepek idején a rendőrök 206 embert figyelmeztettek, 89 helyszíni bírságot szabtak ki és 158 esetben tettek szabálysértési feljelentést.



Miskolcon a pénteki, kezdeti problémák után csak elvétve szegték meg a kijárási korlátozásokat a helyiek - közölte a polgármesteri hivatal. Az önkormányzati rendészet munkatársai húsvéthétfőn leginkább kerékpárosokkal találkoztak, a hétvégén tapasztaltakhoz képest kevesebbszer, elsősorban Miskolctapolca területén. Lillafüreden és a Csanyikban is csak elvétve akadtak sétálók, kirándulók.



Nyíregyházán a húsvéti hétvégén a Bujtosi városligetben, illetve Sóstógyógyfürdőn lezárták a parkolókat, azokat nem használhatták az autósok. A közterület-felügyelet munkatársainak 75 sofőrrel szemben kellett intézkedniük, mert a tiltások ellenére a zöldfelületen parkoltak járművükkel - közölte Kása Brigitta aljegyző, a helyi operatív munkacsoport vezetője.



A szegediek felelősségteljesen viselkedtek a húsvéti ünnepek alatt, betartották a korlátozásokat, döntő többségük otthon maradt - közölte Botka László polgármester. Elmondta, az önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot a Csongrád megyei kormánymegbízottal, a megyei tisztifőorvossal, a Szegedi Tudományegyetem és a Szent Györgyi Albert Klinikai Központ vezetőivel, a katasztrófavédelemmel és a szegedi rendőrséggel is.