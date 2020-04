Koronavírus-járvány

Az ivóvíz nem terjeszti a Covid-19 vírust

Kiváló minőségű a csapvíz Magyarországon, annak köszönhetően, hogy a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer - közölte a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) kedden az MTI-vel.



Nagy Edit, a szövetség főtitkára a közleményben hangsúlyozta, hogy folyamatosan egyeztetnek a többi Európában működő szakmai szövetséggel, ezért meg tudják erősíteni a WHO és az ENSZ által kiadott tájékoztatást, amely kimondja, hogy az ivóvíz nem terjeszti (nem szállítja) a Covid-19 vírust.



Ugyanakkor megjegyezte, hogy bár az utóbbi napokban több hír is szárnyra kapott arról, hogy holland intézetek kimutatták az új koronavírus genetikai anyagát nyers szennyvízben, fontos tisztázni, hogy a vizsgálat nem azonosított semmilyen élő vagy fertőző vírust, csupán annak egy alkotórészét találták meg.



Ezért a rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy a szennyvízzel dolgozók megfelelően védettek a vírussal szemben, ha betartják azokat a munkaegészségügyi és biztonsági óvintézkedéseket, amelyek eddig is elő voltak írva számukra. Példaként említik a közleményben a maszk, a kesztyű és a védőruha viselését.



Magyarországon az ivóvízbázisok többsége védett, az ivóvízhálózat egy teljesen zárt, nyomás alatt működő rendszer, amelybe kívülről semmi nem jut be és emberrel semmiképp sem kerülhet kontaktba.



Hangsúlyozzák, hogy az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás biztonsága folyamatosan fenntartott Magyarországon, az ország településeinek közel 100 százaléka el van látva vezetékes ivóvízzel.