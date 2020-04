Koronavírus-járvány

Az áldozatok számát tekintve április harmadik hetében tetőzhet a járvány Magyarországon

Az áldozatok számát tekintve április 19-21. között tetőzik a koronavírus-fertőzés Magyarországon – az IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) becslése szerint, amelyről az EuroNews számolt be.



Az egészségügyi statisztikával és a mérőszámok kutatásával foglalkozó intézetet 2007-ben alapította és finanszírozza a seattle-i székhelyű Washingtoni Egyetemen a Gates-házaspár alapítványa.



Az előrejelzés a fertőzöttek és az elhalálozottak száma mellett a kórházi felkészültséget elemzi.



A Magyarországra vonatkozó tények felsorolásában a kutatás emlékeztet arra, hogy a magyar kormány közösségi távolságtartást rendelt el. Március 16-án bezártak az oktatási intézmények, és ugyanettől a naptól kezdve nem működnek a nem létfontosságú szolgáltatások sem. Az országban március 28-án kijárási korlátozás lépett életbe. Szigorú utazási korlátozásokat Magyarország nem alkalmaz.



A COVID-19 áldozatainak száma a kutatás szerint április 23-ig fog növekedni, majd utána csökken.



Az IHME becslése szerint augusztus 4-ig összesen valamivel több mint 400, egészen pontosan 413 halálos áldozata lesz a járványnak Magyarországon.

Az intézet számításai szerint a magyar kórházi kapacitás elegendő lesz a koronavírusos betegek ellátására. Magyarország számításai szerint 18 632 kórházi ággyal rendelkezik, ezek közül 440-nel az intenzív osztályon. A szükséges lélegeztetőgépek száma: 115.

Orbán Viktor miniszterelnök ezzel szemben pénteken arról beszélt, hogy általában 2000 készülék van az országban, de akár 7500-8000 intenzív ágy és lélegeztetőkészülék kellhet majd.



A kormányfő szerint egyes országokban „már látják a fényt az alagút végén, én még nem látom”. Hozzátette azonban, hogy „van egy nagy méretű laboratóriumunk, Ausztria, ahol minden korábban jelentkezik”, ezért Orbán külön csoporttal figyelteti a szomszédot, „nézem, mi jött be az osztrákoknak, és mi nem”.